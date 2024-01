Andrea Ciotti il pittore musicista a Sansepolcro Art Gallery

Artista a tutto tondo, Andrea Ciotti: pittore, musicista (è un affermato chitarrista) e docente di chitarra moderna. È lui il protagonista della mostra personale che apre i battenti domani 20 gennaio alle 17.30 alla Sansepolcro Art Gallery di via XX Settembre, fondata da Marcello Medici e Stefano Vannini. In esposizione una serie di paesaggi, marine in particolare, realizzate dal creativo biturgense con tecniche varie. Il mare, con le emozioni e suggestioni che sempre offre, è dunque al centro di questo evento artistico, che per tre settimane terrà banco nel centro storico della città di Piero della Francesca, concludendosi venerdì 9 febbraio. Andrea Ciotti è da sempre sensibile al richiamo della natura e l’ambiente marino lo affascina in modo speciale: nei suoi quadri percepiamo i silenzi, il vento, lo sciacquìo delle onde, oppure il fragore di una tempesta. Non è il mare delle vacanze, questo: è invece una forza primordiale che suscita sensazioni ancestrali, a volte di quiete e serenità, altrove di passioni turbolente, in accordo perfetto con il sentire che segna vari momenti di vita dell’autore. In Andrea poi arte visiva e creatività musicale si fondono.