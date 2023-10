Andrea Branzi, un architetto fuori dall'ordinario ad Arezzo

Rupi

Andrea Branzi mi apparve subito come un giovane fuori dall’ordinario: lo conobbi nel 1964 quando, già ingegnere, approfittando di una profonda crisi che aveva colpito l’edilizia, mi venne l’idea di iscrivermi ad architettura. Ricordo che, invitati dal professore di restauro a scegliere un tema da sviluppare, propose il restauro del campanile di Giotto a misura di Batman. Una volta divenuti architetti, Branzi e tre suoi colleghi fondarono lo Studio Archizoom, che ebbe forte influenza nei gruppi di architettura radicale. Fu per l’interesse che avevo per questi colleghi che io seguii con attenzione i due interventi che Branzi realizzò ad Arezzo. Il primo fu la ristrutturazione del palazzo accanto alla basilica di San Francesco, per destinarlo al Museo d’arte contemporanea. Nel 1870, con l’arrivo della ferrovia e la realizzazione della parte inferiore di via Guido Monaco, e della piazza, l’edificio che era stato convento francescano, diventa stazione delle carrozze e cavalli che fanno la spola per portare in città i forestieri arrivati con il treno. Avvicinandoci ai tempi nostri e sostituite le carrozze con le auto, nasce il primo grande albergo di Arezzo, l’hotel Chiavi d’Oro.

L’edificio passa poi alla Banca Popolare Aretina e infine viene acquistato dal Comune. Il restauro di Branzi conserva le testimonianze interne esistenti, dai reperti romani alle pitture ottocentesche ancora presenti. Mentre apre gli interni a vasti e luminosi spazi adeguati al nuovo ruolo e stabilisce un interessante rapporto architettonico con la parete di San Francesco. Nello stesso tempo il Branzi riporta la facciata sulla piazza e su via Guido Monaco a quella di un edificio signorile, con stilemi di segno rinascimentale, che caratterizzano molti edifici delle zone centrali delle grandi città. Uno stile che Arezzo sotto il dominio dei fiorentini, non aveva mai avuto. Si può quindi concludere che il progetto di Branzi è stato innovativo per quanto era proponibile, attento al contesto e rispettoso delle preesistenze per quanto necessario. E infine ha dotato la città di un bell’edificio.

L’altro intervento di Branzi riguarda il cosiddetto Palazzo della Fontana, secondo il Tafi Palazzo Burali, che sta in cima al Corso, davanti all’ingresso della Pieve. Il 2 dicembre 1943 su questo palazzo cade una bomba che non esplode, ma comunque tira giù tre piani, lasciando un vistoso rudere in un contesto di grande suggestione: la fontana settecentesca, incastrata alla base dell’edificio, rimane miracolosamente intatta. Originariamente era sulla strada e segnava l’arrivo della corsa alla lunga dei cavalli senza fantino che, partiti dalla Mossa, correvano sull’attuale via Veneto e il Corso. Nel 1782, la fontana fu tolta dalla strada e traslocata a ridosso del Palazzo Burali. Purtroppo, attualmente essa è nascosta dalle installazioni su strada di un recente caffè. Nel 1987, con il palazzo accanto diventato la Casa Museo Ivan Bruschi, si affidò il progetto all’architetto Branzi insieme a due architetti aretini Franco Lani e Antonio Bigi. Venni a conoscenza di un primo progetto di ricostruzione del Palazzo Burali quando ero nella Commissione urbanistica della Regione: lo ricordo bene per la sua originalità. Prevedeva una facciata in pietra a ricorsi sporgenti.

Un prospetto "non finito", per intendersi, come la facciata di San Francesco che presenta analogo sistema di ricorsi, destinati all’appoggio per un futuro rivestimento. Questa soluzione piacque molto a tutta la Commissione. Ma nella realtà quel progetto subì tante di quelle traversie, che ci vollero 29 anni per arrivare, solo nel 2011, alla concessione edilizia, e subì tante e tali vicende che alla fine il progetto approvato non aveva più nulla a che vedere con il piano di recupero. Nel frattempo era maturato un dibattito accademico sui criteri per interventi di ricostruzione di antichi manufatti: se adottare il criterio di ricostruire con materiali e forme analoghe al monumento perduto, o se limitarsi a riproporre il volume con le sue caratteristiche essenziali. Branzi ha ritienuto che il vuoto urbano determinato dalla bomba possa considerarsi storicizzato e assorbito dagli aretini, e quindi decide di evitare la reintegrazione architettonica, che sarebbe un falso storico; nello stesso momento si propone di non nascondere il tragico evento bellico subito dal fabbricato. È stata così abbandonata anche l’iniziale proposta di paramento con rientranze e sporgenze, che avrebbe dato alla facciata l’aspetto del non finito (e che tanto era piaciuto alla Commissione urbanistica regionale) ritenendolo un’immagine metafisica, estranea al contesto.

"In conclusione – sintetizzò l’architetto Lani in una giornata di studi dedicata alla ricostruzione del Palazzo ad opera di Banca Etruria nel 2014 – si tratta di un garbato inserimento nella città antica, che chiude finalmente una ferita della guerra".