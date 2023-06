"Andate via": la protesta degli operai Tensione sui consiglieri al tribunale

di Lucia Bigozzi

La paura, durante l’attesa. La rabbia, alla fine. È il giorno più lungo per la Fimer e tutto si compie in tribunale. La pioggia non smorza la tensione di un pomeriggio appeso alla decisione sul futuro dello stabilimento di Terranuova. Dentro, l’udienza con i riti e i tecnicismi, il giudice che ascolta le parti e poi si riserva il verdetto; fuori le mille emozioni che attraversano i volti degli operai, stretti sotto gli ombrelli: aspettano, si fanno coraggio, raccontano l’angoscia dell’attesa e poi lasciano andare la rabbia per il tempo che ancora una volta si mette in mezzo, prima di sapere "che fine faremo", è la frase che rimbalza sui gradini, fradici d’acqua, diventati "tribuna" della protesta e trincea del lavoro.

La tensione sale dopo l’udienza: "Vergogna, buffoni, andate via" gridano gli operai quando dal tribunale escono i rappresentanti del Cda di Fimer, Luca Bertazzini e Pierre Brochet (la proprietà non c’è ma ha seguito da remoto le fasi). Fischi, urla e slogan li accompagnano nel breve tragitto verso il parcheggio. Alcuni operai li seguono, cercano un confronto, chiedono spiegazioni. È Liviana la prima a incrociare Bertazzini: "Perchè ci avete fatto questo?", domanda. Lui la guarda, si sofferma per un istante, poi riprende a camminare con la ventiquattrore che dondola. E lei ai colleghi che le chiedono cosa ha detto, riferisce: "Ha detto che loro ci hanno salvato"; frase che alimenta nuovi cori e proteste, fischi e rabbia che rinfocola la tensione. Quando il suv nero con a bordo i rappresentanti del Cda esce dal parcheggio, gli operai fanno partire un applauso sarcastico e qualcuno "stampa" la faccia a pochi centimetri dal finestrino. "Devono ricordare come siamo fatti, uno a uno, perchè noi non ci arrendiamo, non molliamo", urla un’operaia.

Il gruppo dei lavoratori si ricompone sulle scale del tribunale e ascolta la sintesi al megafono di Alessandro Tracchi, segretario della Cgil aretina. I volti sono tirati, "non possiamo aspettare ancora, è uno stillicidio che ci logora", commentano due donne sotto gli ombrelli. Lo "scudo" per proseguire la battaglia è in un’altra frase: "C’è solo una via: amministrazione controllata". Gli operai applaudono: è il sigillo che chiude la trasferta aretina e rilancia quella dell’occupazione, nello stabilimento valdarnese. "La fabbrica non l’abbiamo lasciata, ci sono i nostri colleghi a presidiare e ora li raggiungiamo", spiega Elisabetta, in azienda dal 1997, come Francesca. Si occupano di commesse e contabilità: "Abbiamo ordini per 120 milioni e molti clienti sapendo in quale situazione ci troviamo, non li hanno annullati. Preferiscono aspettarci perchè si fidano della qualità del nostro lavoro, quella di Power One, non di Fimer che ci ha acquisito solo due anni fa".

Le famiglie da mandare avanti e i conti di casa da far quadrare a fine mese, è la preoccupazione di tutti, qui, sugli scalini fradici di pioggia. "Mio marito lavorava in Fimer ma ha dovuto cercarsi un’altra azienda per non rischiare di ritrovarci entrambi senza stipendio. Abbiamo due figlie che studiano all’università, una a Bologna e le spese sono tante", spiega Elisabetta, mentre Francesca pensa "alle tante colleghe monoreddito che mandano avanti tutto da sole", per dire che "l’azienda è fonte di guadagno per tutti. Se noi perdiamo il lavoro, vanno in crisi anche il negozio, il ristorante". Si torna nella fabbrica immobile e occupata. "Da quindici giorni è diventata la nostra casa". In attesa.