Ancora un rinvio per l’autovelox sulla strada 71

AREZZO

Era l’ottobre del 2022 quando Federica Canneti, di 22 anni, perse la vita a causa di un incidente stradale sulla regionale 71, alle porte del centro abitato di Vitiano. L’alta velocità del veicolo sul quale viaggiava la ragazza - ben sopra il limite che in quel tratto è di 50 chilometri orari - fu la causa dello schianto. Il guidatore, come fu poi possibile ricostruire, perse il controllo e dopo l’urto sul marciapiede finì contro due veicoli che provenivano dall’opposta direzione. Per Federica non ci fu nulla da fare. Da quel momento la regionale 71, una delle strade da maglia nera per numero di incidenti e gravità, è stata a lungo al centro del dibattito arrivando fino a Palazzo Cavallo con la Giunta che ha così deliberato l’installazione di un autovelox bidirezionale, in grado quindi di leggere le targhe e individuare la velocità dei mezzi in entrambi i sensi di marcia, collegato alla centrale operativa dei vigili urbani.

Un deterrente contro la velocità e soprattutto per scongiurare altri episodi simili. Anche dalla Prefettura era arrivato il via libera all’installazione del dispositivo che stangherà quanti qui viaggeranno oltre il limite fissato a 50 chilometri orari. Ad ogni modo l’arrivo dell’autovelox - da acquistare con i soldi provenienti delle multe - previsto originariamente per l’inizio dell’anno è slittato. Il motivo è legato alle modifiche al codice della strada. Il disegno di legge dopo il via libera alla Camera adesso andrà in discussione al Senato, e solo dopo un eventuale ok si potrà tornare a parlare dell’installazione dell’autovelox.