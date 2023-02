Ancora fuoco all’ex Konz, rifugio dei senza tetto

E’ una casa di fortuna ma anche una casa che non ha pace. Dopo poche settimane si ripete quasi in fotocopia l’episodio che vede protagonista la ex Konz in via Setteponti, una delle imprese storiche della città. Una colonna di fumo e lingue di fuoco si sono alzate, sboccando dalle finestre. E’ partito subito l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco in forze.

Stavolta il focolaio era non al piano terra ma al primo piano della struttura. Ed era più robusto di quanto non sia stato nel precedente. Ma l’origine dovrebbe essere la stessa. Anche al piano superiore sono stati trovati giacigli e coperte, il segno inconfondibile che qualcuno si incunea all’interno per passare la notte. E non è escluso che tenti di scaldarsi anche accendendo un fuoco e poi non essere in grado di controllarlo.

La squadra dei vigili è arrivata sul posto in tarda serata ed è stata impegnata non poco prima per domare le fiamme e poi per bonificare l’area. Un fenomeno ricorrente quello della caccia al rifugio invernale: a cambiare sono le tappe toccate dai clochard, che seguono la mappa delle palazzine disponibili e a volte dei cantieri. Pur essendoci un dormitorio della Caritas aperto e disponibile.