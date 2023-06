Ancora botte in centro Violenza e resistenza: denunciato a 21 anni

La zona calda tra piazza San Francesco e piazza della Badia segna un altro brutto episodio. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’una, si è verificato uno scontro violento tra due giovani a cui se ne sono aggiunte altre a rinforzo. Calci, pugni, spinte in un duello che si è spostato da piazza della Badia fin quasi a piazza San Francesco sulla direttrice di via Cavour. I residenti e i commercianti che a quell’ora stavano tirando giù le serrande di un venerdì festivo che dava inizio al ponte del 2 giugno hanno subito chiamato la polizia che è arrivata con una Volante mentre i contendenti erano stati già faticosamente divisi dai vigilanti in servizio nei locali della movida.

Ad avere la peggio un giovane magrebino di 21 anni con diversi precedenti penali, anche per spaccio di droghe, che ha riportato diverse ferite in faccia per i colpi riportati. Gli altri protagonisti della colluttazione nel frattempo si erano già dileguati nella notte.

Il ventenne non ha offerto alcuna collaborazione agli agenti di polizia intervenuti. In evidente stato di ebbrezza ha iniziato pure a minacciare chiunque si trovava nei paraggi e a fatica è stato condotto al pronto soccorso per i controlli del caso. Alla fine è stato dimesso dal San Donato e si è beccato una denuncia per quattro reati diversi: violenza, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

Un episodio che riaccende le polemiche e le lamentele dei residenti che chiedono più controlli e il pugno di ferro delle forze dell’ordine che a loro volta hanno promesso tolleranza zero nei confronti di chi interpreta la movida del fine settimana come un ring da boxe.

Appena un mese fa una violenta rissa fra italiani e stranieri era stata ripresa da un telefonino: in quella occasione non furono solo manate e pugni a volteggiare. Spuntarono anche bottiglie di vetro infrante e brandite come arma e anche un martello. "C’è gente che arriva col martello in mano... il martello no, qui ci scappa il morto", commentava l’autore del video.

Era la sera in cui debuttava la nuova Ztl estiva. E una delle piazze off limits alle auto, la Badia, era tornata sotto la lente per un nuovo episodio di violenza. L’allarme lanciato per una rissa che si era appena consumata in piazza e per la presenza di due giovani che si erano presentanti al Pronto soccorso con lievi ferite procurate proprio nel corso dello scontro dall’uso di una bottiglia di vetro. Nella prima notte del ponte della festa della Repubblica un altro episodio di violenza, molto meno grave di quello del 5 maggio, per fortuna.