Anci Giovani, Migliore eletta nel coordinamento

Rosaria Migliore è stata eletta nel coordinamento di Anci Giovani Toscana. La Consigliera comunale di Civitella appartiene al gruppo politico di Forza Italia. Migliore, unica rappresentante under 35 della Provincia di Arezzo per Forza Italia in questo ambito, entra a far parte del gruppo di giovani amministratori chiamati a promuovere iniziative e politiche innovative per i territori toscani. "Il ruolo dei giovani amministratori è cruciale in un momento storico segnato da disaffezione e distacco dalla politica, specie a livello locale – ha dichiarato Rosaria Migliore –. Le sfide che ci attendono, sempre più complesse, richiedono impegno, competenza e una visione capace di coniugare innovazione e radicamento sul territorio. Il mio obiettivo è lavorare per dare voce alle esigenze delle comunità, affrontando criticità e promuovendo soluzioni concrete".

Il coordinamento provinciale del partito esprime soddisfazione per questa elezione. "Un risultato che premia l’impegno costante, la competenza e la dedizione che Rosaria ha sempre dimostrato al servizio della comunità di Civitella in Val di Chiana e dell’intera Provincia di Arezzo.", fa sapere il Segretario Provinciale di Forza Italia Arezzo Bernardo Mennini. "La sua capacità di coniugare professionalità, sensibilità istituzionale e attenzione alle esigenze dei cittadini rappresenta un esempio virtuoso per tutta la nostra classe dirigente. Un riconoscimento meritato, che onora Forza Italia e rafforza la nostra presenza nei territori con una prospettiva giovane e innovativa".