Anche qui il Capodanno della Toscana

PIEVE SANTO STEFANO

Il teatro prima e l’eremo di Cerbaiolo poi per i due eventi con i quali anche Pieve Santo Stefano celebrerà il "Capodanno dell’Annunciazione", introdotto a marzo del 2015 dal consiglio regionale per ricordare che fino al 1749, in Toscana, l’anno civile iniziava il 25 marzo, giorno in cui la Chiesa cattolica aveva collocato per l’appunto la festa dell’Annunciazione. Due sono gli eventi musicali organizzati dal Coro Altotiberino di Pieve Santo Stefano. Il primo si terrà domenica 2 aprile alle ore 17 al teatro comunale "Giovanni Papini". Una vera e propria "prova aperta" ad ingresso libero dove si esibiranno i cori riuniti di Pieve Santo Stefano assieme al coro di Caprese Michelangelo per l’occasione diretti dalla maestra Rita Narducci, accompagnati dall’orchestra di archi dei "Concertisti" di Umbertide sotto la guida del maestro Gianfranco Contadini, con un programma che spazierà da Mozart a Bach, Verdi e Vivaldi. Il secondo evento si terrà lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, all’eremo di Cerbaiolo, ospiti di Padre Claudio Ciccillo (nella foto), sempre alle ore 17 e anche in questo caso ad ingresso libero, con l’esibizione del Sir Quartet, un quartetto di clarinetti composto da Francesco Seri, Raffaele Appolloni, Mattia Rellini e Letizia Rossi. I due prestigiosi eventi, come detto, sono organizzati dal Coro Altotiberino con la sua presidentessa Caterina Seri, in collaborazione con Federcori, Chorus Inside Toscana ed il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pieve Santo Stefano. Sempre più attiva la comunità pievana quando si tratta di mette in campo appuntamenti culturali e artistici.