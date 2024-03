Anche il lupo tra le razze protette in Europa

CITES e Nipaaf sono parte del Gruppo Carabinieri Forestali. Si occupano di tutelare la biodiversità di flora e fauna selvatica. Il Tenente Mattia (Cites) e il Maresciallo Fabio (Nipaaf) rispondono alle nostre domande.

Come intervenite per preservare la fauna selvatica?

"Interveniamo per salvaguardare le specie più a rischio tutelate dalla legge. Il lupo è particolarmente protetto in tutta Europa. Cites fa sensibilizzazione in Sardegna, Calabria e Sicilia contro la caccia indiscriminata di specie protette (esempio dell’Adorno in Calabria, del Pettirosso nel bresciano). Facciamo antibracconaggio e controlli caccia".

Ci sono animali a rischio di estinzione nel nostro territorio e c’è fauna non autoctona?

Al momento no, ma è possibile che, a causa del cambiamento climatico e del riscaldamento globale, compaiano in futuro specie non autoctone e sparisca fauna del territorio, non perchè si estingue, ma perchè si sposta, migra alla ricerca di condizioni climatiche più favorevoli.

Come ci dobbiamo comportare se troviamo un animale ferito o in pericolo di vita?

Chiamate il 112, oppure il centralino dell’ospedale di Arezzo (0575/3551), fatevi passare il servizio di recupero fauna selvatica in difficoltà e spiegate il problema (incidente o altro). Nell’attesa che arrivi il soccorso raccomando di non toccare i cuccioli, o portare