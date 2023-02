"Amore moltiplicato 16": i vostri messaggi

Eccoci al 14 febbraio, La Nazione si fa portavoce dei vostri messaggi d’amore. Che raccontano meravigliose storie lunghe anni, amori più recenti, amori da ricucire..

"Buon San Valentino amore mio. Il nostro 8, grazie a 2 figli stupendi, è diventato 16 quest’anno. Ti amo tanto" da Valentina Giuli per David Milani.

"Sei il mio porto sicuro, la cima della montagna da cui respirare, il trampolino che mi fa spiccare in volo. Sei la vita, la famiglia, sei tutto. Ti amo Gabylele".

"Quando si accende un fuoco ci dobbiamo preoccupare di prendere la legna giusta disponendola con cura e alimentandola continuamente. Ogni giorno ci prendiamo cura di noi, senza mai perderci di vista... le piccole attenzioni alimentano l’amore che ci unisce. Ci auguro che tutto ciò possa accompagnare la nostra futura vita insieme", la tua Patry.

"Poche parole: ti amo" per Alessandra da Mimmo.

"Sarò sempre il tuo guerriero, e aspetteremo insieme la fine dell’inverno, ti amo amore mio! Sei sempre con me", da Stefano a Lucia.

"Buon San Valentino Eleonora, da oltre 50 anni moglie, cuoca, infermiera sempre premurosa", tuo marito.

"Ogni giorno di più illumini le mie giornate, Cornelio. La prima volta che ti vidi il mio cuore sobbalzò nello stesso modo di quando mi prepari il mio dolce preferito, la sacher. Quando siamo distanti i minuti sembrano giorni, i giorni sembrano anni. Ecco perché con questo messaggio ti chiedo: andiamo a vivere insieme? Ho trovato un appartamento vicino al nostro posto segreto? Ti amo oggi e sempre. Baci la tua Sveva".

"You are great and bombastik. Love you", a Sofia Lega. A Clara Vannini: "You are the greatest. Love you".

"Un giorno all’improvviso mi innamorai di te! Ti amo Ele" da Cristiano.

"Amore mio ti ringrazio per essere con noi, non ci fai mancare niente, mai. Ti amo tantissimo, siamo la famiglia perfetta, per questo ringrazio Dio. Ti amo caro mio marito" da Vio.

"Quello che provavo prima non è niente in confronto a quello che provo oggi. Ti amo" per Alessandro.

"Sei un sogno che pensavo non potesse esistere ma che ho trovata, il nostro cerchio si è chiuso. Buon San Valentino amore" da Nico per Elo.

"34 anni fa ho portato all’altare la più bella delle ragazze. Ancor oggi, vivo con la più splendida delle donne. Giampaolo a Maria, e un bacione al nostro splendido nipotino Leonardo".

"Perdona i miei sbagli, non ti ho mai dimenticato, ti faccio il tuo piatto preferito se torni da me Piero, dalla tua ex moglie".

"San Valentino con l’arrivo di un altro nipotino, Pietro, il regalo più bello mi vien dato dolce e paffuto, sembra già allevato. Bello, sembra di Giotto una pittura un dono di madre natura. Pietro vien chiamato e fra le cose belle ha due occhi che sembrano due stelle. Con babbo, mamma e la sorellina che la gioia ti sia sempre vicina. Bello è il tuo sorriso dolce e innocente quel tuo sguardo furbo e intelligente quella manina tua che tutto tocca e il ditino che ti metti in bocca. HAi portato la gioia nel mio cuore e pregherò per te nostro Signore: sei un dono mandato da Dio. A Pecobello un bacio dalla nonna Lela: ti adora".

"Tanti auguri al mio giornalista preferito per il nostro ventinovesimo San Valentino. Con amore Idis".