Amore è un banco alle pulci. Legati a vita dal mercatino. E l’evento fa il pienone

"Sono dieci anni che faccio il Mercatino delle Pulci, è diventata una festa a cui non posso mancare". Gessica Giardi sarà al Palaffari oggi come dieci anni fa, per partecipare col suo banchino al più grande svuotasoffitte della città. E con lei 600 colleghi per quella che è diventata la versione in presenza di Vinted. Ma animata da migliaia di cittadini pronti a vendere quanto non serve più per far cassa promuovendo economia circolare e riuso. Torna oggi per tutta la giornata il grande Mercato delle pulci al Centro Affari, un’edizione record. Tra gli stand collezionisti, hobbisti vintage e piccolo antiquariato, operatori del proprio ingegno e sbaracco dei negozi. È la decima edizione al coperto, una tappa pronta ad accogliere visitatori ed espositori, con 400 persone iscritte all’evento ma rimaste fuori. Tanto che sui social è scattata la corsa al rimpiazzo: "Se qualcuno all’ultimo minuto non potesse partecipare come espositore mi contatti" scrivono in tanti sul gruppo social del Mercatino. Tra i veterani Gessica Giardi: "Presente da 10 anni, mi faccio riconoscere perchè sul mio banco c’è un cuore rosso. Vendo soprattutto abbigliamento vengo da Torrita, chiudo il mio negozio e arrivo ad Arezzo. Da qualche anno ho coinvolto anche il mio compagno, organizzo tutto per tempo, come disporre i banchi nella piazzola. Partecipare è un modo per vendere cosa non serve più ma non si diventa ricchi, si interagisce con le persone, è divertente, un’esperienza di festa".

Accanto, le nuove leve come Elisabetta Marson: "Prima esperienza, passate a trovarci". "Abbiamo ricevuto richieste come mai prima d’ora, 400 gli iscritti rimasti fuori – spiega Silvia Ciarpaglini, anima e motore dell’evento – tanti gli espositori storici come Gessica, il Gruppo vacanze, ragazze che fanno il mercatino e viaggiano insieme. Tra i banchi è nata anche una storia d’amore e ora i due espongono insieme in un banco doppio. In questa edizione c’è un padiglione in più, sono 7 adesso, la struttura è interamente occupata. È stata inserita una sezione dedicata al vintage ricercato, con negozi da tutt’Italia. In arrivo tanti giovani anche da fuori provincia che grazie al passaparola vogliono vivere l’esperienza, tantissime comitive, famiglie, gruppi di amici, associazioni con richieste in prevalenza di banchi multipli e vicini". Il Mercatino delle Pulci ha acquisito una grande valenza sociale. "Ormai è una sorta di scampagnata domenicale in compagnia, vendite e acquisti fanno da sfondo al ritrovarsi vicini e costruire ponti tramite oggetti e vissuti personali".

Accanto ai banchi dove si può trovare di tutto, ci sarà spazio per tante collaterali. Tra le novità di questa edizione indoor c’è L’oca Loca social dance, per balli e coreografie di gruppo.

Dopo la partenza di ieri in versione "disimballaggio" e allestimento, oggi l’evento sarà aperto dalle 9 alle 19, ingresso 2 euro, gratuito sotto i 12 anni.