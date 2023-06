Amministrative e liste civiche "Serve un’alternativa alla Vadi" I nodi: teatro Bucci e discarica

di Francesco Tozzi

"Siamo pronti a guidare uno schieramento di alternativa che si candidi a governare la città". delle Liste Civiche Sangiovannesi, va dritto al punto in vista delle elezioni amministrative del 2024. I civici sono la minoranza che conta più consiglieri e che per due volte ha mandato il centrosinistra al ballottaggio. Ma ciò non basta per contendere Palazzo d’Arnolfo al Pd e per questo motivo sperano di aggregare le forze d’opposizione attorno ad una cornice programmatica di cambiamento. "Siamo aperti al dialogo con tutti coloro che non si riconoscono nel Partito democratico - ha spiegato Lalli - e vogliono una svolta vera, perché spesso e volentieri troppe forze politiche hanno fatto il gioco delle tre carte. Su questo punto saremo chiari, o si sta da una parte o dall’altra".

Proprio in questi giorni le Liste Civiche terranno dei bilaterali per sondare la possibilità di allargare la coalizione. Sono previsti in agenda confronti con il centrodestra, i 5 stelle e alcune realtà associative, ma non si escludono neanche Azione e Italia Viva, che non sono rappresentate in Consiglio. "Il Partito democratico - ha proseguito il segretario - ha perso la spinta propulsiva di un tempo e adesso è soltanto una zavorra per San Giovanni". E Lalli qui indica una serie di criticità che, a detta dei civici, il centrosinistra non è in grado di gestire: "Pensiamo alla battaglia che stiamo facendo sulla casa della comunità. Prima la giunta voleva cementificare un giardino pubblico, ipotesi scongiurata da noi e dai residenti del Calambrone.

Ma non ci trova d’accordo neanche sulla nuova destinazione, perché per queste scelte serve un percorso partecipato, non imposto". E ancora: "Per il Bucci sono stati spesi oltre 10 milioni di euro, un investimento che ridurrà un teatro da 800 a 400 posti. Tanto valeva non fare l’intervento. Poi ci siamo trovati di fronte alla finta chiusura di Podere Rota, visto che solo il Paur è stato archiviato. C’è bisogno intanto di una legge regionale che indennizzi San Giovanni anche dopo la chiusura del sito per i disagi che ha subìto in vent’anni".

Altro argomento sensibile, per il gruppo di opposizione, sono i cantieri a nord. "Quello che sta accadendo a Ponte alle Forche simboleggia la mancata concertazione tra amministrazione e cittadini. Se il progetto originario della nuova pista ciclabile non fosse stato osteggiato da noi e da 800 firme di residenti, avrebbe visto il quartiere con una via principale ridotta a senso unico, un danno per chi ci vive e per le attività commerciali". Le Liste Civiche, infine, dovranno pensare ad un candidato a sindaco, che si presentino da sole oppure in uno schieramento più ampio. Non sarà della partita Francesco Carbini, che ha espresso in più occasioni di aver fatto un passo di lato. Per ora salgono le quotazioni dello stesso Lalli, in attesa di vedere chi altro salirà a bordo.