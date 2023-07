Amleto in 3 decenni e Hotel Goldoni Omaggio a Latella oggi a Kilowatt Festival

Per Kilowatt festival a Sansepolcro, che quest’anno ha per padrino Antonio Latella, regista, drammaturgo e pedagogo, la mostra Amletichevolissimevolmente. Antonio Latella: 3 Amleto, in 3 decenni, a cura di Federico Bellini, e l’incontro Muse o Museruole alla Biblioteca Comunale, dalle 15,30 oggi e domani, moderano Claudia Cannella e Maria Federica Mazzocchi, intervengono il regista e 11 attrici che hanno lavorato con lui, tra cui Sonia Bergamasco. A S.Chiara alle 21,30 c’è Hotel Goldoni Il servitore di due padroni, riscrittura diretta da Latella. Qui alle 18 Caterina Marino affronta in Still alive la salute mentale, Collettivo Effe Giulia Odetto in Il mio corpo è come un monte, alle 20,30 alla Misericordia.