Amici è un giocatore della Elachem. Il presidente Perini: "Grande colpo"

E’ stato aggregato alla squadra per più due settimane, ora Alessandro Amici, 32 anni, ala di 201 centimetri, una solida esperienza in serie A2, l’ultima con Cremona, è un giocatore della Elachem Vigevano. Andrà a rimpolpare il roster a disposizione di coach Lorenzo Pansa che da settimane non può contare sugli infortunati D’Alessandro e Strautmanis. "È un giocatore di valore assoluto" commenta il presidente ducale Sebastian Perini. Umberto Zanichelli