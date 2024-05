Amici da 25 anni con gli studenti di Alberta

Ben 25 anni di amicizia e collaborazione e oltre 1500 studenti a Cortona. In città si è appena festeggiato il sodalizio con l’Università canadese di Alberta. I festeggiamenti hanno previsto anche un momento solenne che ha previsto l’apposizione di una targa celebrativa nel complesso del centro convegni Sant’Agostino sede da sempre dei corsi universitari in città. Alla targa è seguita, nella sala del Consiglio comunale, la cerimonia della firma del rinnovo dell’accordo fra Comune di Cortona e University of Alberta. Il programma di studi fra l’università canadese e la città etrusca prese spunto 25 anni fa grazie agli scavi della Villa di Ossaia, condotti in tandem con l’Università degli Studi di Perugia che permise di portare alla luce un’imponente abitazione patrizia risalente al I sec. a.C. Lo scavo ha restituito, tra l’altro, un tratto della pavimentazione a mosaico con inserti di scaglie marmoree policrome conservato all’interno del Maec. Oggi il percorso universitario si è arricchito di insegnamenti che oltre all’archeologia riguardano l’arte del Rinascimento, la storia italiana preunitaria, i grand tour e anche le istituzioni comunitarie europee. "Sono emozionata e felice di questo traguardo – commenta la fondatrice del programma Helena Fracchia – questa per me è come una seconda casa. Passeggiando per le strade di Cortona incontro tanti amici con cui abbiamo camminato assieme per dare gambe solide al progetto". "È la mia prima volta in città- conferma presidente dell’Università Bill Flanagan. "Siamo molto contenti di aver contribuito 25 anni fa allo scavi di Ossaia, anche perché molti di quei reperti hanno arricchito la collezione del Maec".