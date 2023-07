Amiche creano associazione per gatti randagi

di Laura Lucente

Un impegno che non conosce pause. 7 giorni su 7, spesso tra mille difficoltà. Accolgono, curano, mantengono fino all’adozione, oltre a contribuire alla cattura e alla sterilizzazione. Rossana Capacci, Sabrina Bianchini ed Elisabetta Picotti si sono incontrate grazie ai social 3 anni fa. Le accomunava il desiderio di adoperarsi maggiormente per la tutela di animali da compagnia che si trovavano in qualunque tipo di difficolta. Poco tempo dopo hanno fondato l’associazione Casa Mauu. Oggi possono contare su una rete di volontarie più corposa, anche se le braccia non bastano mai. Sono diventate un punto di riferimento non soltanto per gli enti pubblici a cui la normativa attribuisce la responsabilità dei felini presenti sul loro territorio, ma anche per le persone che desiderano aiutare gli animali in difficoltà e non sempre sanno cosa fare o a chi rivolgersi. "Abbiamo appena raccolto dopo il maltempo di questi giorni tre cuccioli di gatto – racconta Rossana Capacci – probabilmente affetti da panleucopenia felina una pericolosa malattia infettiva. Serviranno molte cure e attenzioni per riuscire a curarli e salvarli". I cuccioli avranno a malapena un mese e mezzo e sono ospiti a casa di Rossana che ormai ha adibito ogni stanza ad un rifugio apposta. "Non è facile, bisogna organizzare quarantene per i cuccioli, stare attenti che non si passino malattie, organizzare turni per dare medicine o in alcuni casi allattarli.

Tutte noi facciamo ciò che possiamo, ognuno è indispensabile a suo modo. Piano piano la rete di persone che ci volevano aiutare è cresciuta e questo ci rincuora. Abbiamo volontarie non solo a Cortona, ma in tutta la Valdichiana, fino ad Arezzo e collaboriamo con piacere con altre associazioni simili alle nostre". Centinaia sono le adozioni andate a buon fine. "Non abbiamo mai fatto un conteggio definitivo, prima o poi ci metteremo a contare la pila di fogli fermi sulla scrivania". Oggi aspettano una casa una 40ina di cuccioli. Il randagismo, dettato da una scarsa sensibilità alla sterilizzazione, resta una piaga su cui le stesse volontarie dell’associazione puntano il dito. "Purtroppo c’è ancora tanta ignoranza, e la mancanza di sterilizzazioni genera anche situazioni di emergenza da un punto di vista sanitario con il proliferare di malattie". Tra le volontarie c’è anche Giulia Bonomelli che da anni si adopera per le colonie feline. Ne ha intestate numerose e sterilizza tantissimi gatti a sue spese perché il sistema veterinario della asl di zona, non riesce a soddisfare tutte le richieste. Tra le richieste più immediate c’è quella di creare un gattile stabile con l’aiuto anche delle amministrazioni comunali, in primis a Cortona. Intanto le volontarie proseguono il loro lavoro, anche grazie alle donazioni di molti (info: 3886963063). Sabato saranno anche di fronte al supermercato Conad di Camucia per una raccolta di cibo.