Ambulatorio di comunità con orario ridotto Franceschini attacca

"Ridotto l’orario di apertura al pubblico dell’ambulatorio Ufsm Adulti della casa della comunità di Castiglion Fiorentino: pensiamo a chi ha bisogno di un’assistenza quotidiana". A dirlo è Stefania Franceschini, assessore alla sanità di Castiglion Fiorentino. "Purtroppo ad oggi dobbiamo constatare" - spiega l’assessore Franceschini - "che i servizi sanitari perdono i pezzi e chi ci rimette sono sempre i cittadini". "Ne fa le spese anche l’ambulatorio di salute mentale che si trova alla Casa della Salute che, dopo l’ultima rimodulazione dell’orario di apertura, è fruibile solo tre giorni alla settimana, anziché cinque giorni", aggiunge Franceschini. "Chiediamo agli organi preposti le motivazioni di questa scelta ma soprattutto pensiamo a chi ha bisogno di un’assistenza quotidiana per la somministrazione del proprio piano terapeutico", sottolinea Franceschini che aggiunge "non vorremmo che l’evoluzione della nostra Casa della Salute in Casa di Comunità si trasformasse in una scatola vuota". Poi, l’appello, "chiediamo un tavolo congiunto dove sedersi per valutare eventuali soluzioni che tutelino le posizioni di chi lavora e di chi usufruisce del servizio" conclude l’assessore Stefania Franceschini.