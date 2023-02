Ambulanze, scende in campo la Asl E D’Urso convoca le associazioni

AREZZO

"Il contributo del volontariato è prezioso ed irrinunciabile, essendo le associazioni del volontariato parte integrante del sistema sanitario regionale". Muove da questa consapevolezza l’iniziativa del direttore generale della Asl Antonio D’Urso che su richiesta dell’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini ha avviato personalmente una fase di ascolto e confronto con le associazioni di volontariato aretine. L’obiettivo è mettere nero su bianco una relazione necessaria a "comprendere ancora più intimamente le difficoltà e le possibili soluzioni". E’ un’iniziativa che dà il senso della mobilitazione a livello istituzionale dopo l’allarme lanciato dalle associazioni di volontariato - Misericordia, Croce Rossa e Anpas - che da sette mesi si ritrovano a fronteggiare, sempre con maggiore fatica, il peso dei rincari di caburante e bollette sulla gestione dei servizi di emergenza e urgenza, punta avanzata del sistema del 118. Da sette mesi le sigle del volontariato chiedono alla Regione la revisione dei contributi previsti dalla convenzione, ritenuti insufficienti a coprire le spese lievitate per effetto dell’inflazione. Un esempio diretto: per una postazione nell’arco delle 24 ore con una ambulanza pronta a partire e l’equipaggio dei soccorritori formati, la Regione destina alle associazioni poco più di settemila euro al mese, ma i volontari lamentano costi raddoppiati e dunque fuori dal budget regionale. Una situazione grave, al punto che le sigle dell’associazionismo impegnate nei servizi di emergenza e urgenza, hanno inviato a Firenze un documento dettagliato indirizzato al governatore Giani e all’assessore Bezzini, a Comuni, Provincia e Asl, denunciando la difficoltà a garantire la continuità del servizio se la situazione non verrà affrontata e risolta in tempi rapidi.

C’è di più: nel documento fissa una sorta di ultimatum dettato dalla capacità di tenuta delle associzioni. I primi effetti ci sono già, con turni di ambulanze nelle 12 ore ridotti ma entro giugno il quadro prevede tagli più pesanti fino alla sospensione del servizio in alcune zone. Un appello a fare presto, già raccolto dal Comune con la vicensidaco Lucia Tanti che dopo aver convocato associazioni e sindaci delle aree sanitarie di Arezzo e delle vallate, ha inviato una lettera all’assessore Bezzini chiedendo una riunione urgente. Un primo segnale c’è: la Asl scende in campo e a seguire il dossier sarà direttamente D’Urso che condivide la preoccupazione di Misericordia, Croce Rossa e Anpas sul futuro del servizio se nel frattempo non saranno individuate possibili soluzioni. A questo mira la mobilitazione delle istituzioni e l’iniziativa della Asl conferma l’attenzione su una vicenda che potrebbe avere un impatto pesante su attività essenziali per le comunità. A breve D’Urso incontrerà le sigle del volontariato: è un passo avanti verso la exit strategy.

Lucia Bigozzi