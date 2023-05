Ambulanze, road map oltre la crisi Nuova rete con il nodo dei rimborsi E al Pionta la prima Rems psichiatrica

di Lucia Bigozzi

Buone nuove da Firenze su due fronti. Il primo: ad Arezzo sarà realizzata una residenza sanitaria intermedia nell’ambito del programma di interventi destinati a superare gli ospedali psichiatrici giudiziari, aboliti nel 2013.

Come? Attraverso le residenze terapeutiche per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Quella aretina avrà una caratterizzazione di livello intermedio nel percorso delle persone prese in carico. Si tratta di un investimento da ottocentomila euro.

Il secondo fronte sul quale si aprono spiragli, riguarda la riorganizzazione del sistema di emergenza e urgenza al quale la Regione sta lavorando insieme ai manager delle Asl e all’interno del quale, seppure in un percorso parallelo, è compreso il "dossier associazioni di volontariato" e le criticità legate all’aumento dei costi (per effetto dei rincari energetici e i prezzi delle materie prime) ma anche alla carenza di volontari, uno dei lasciti della pandemia.

Le sigle del volontariato sollecitano un intervento della Regione che a sua volta ha messo in moto la macchina e tracciato la strada. Lo ha fatto l’assessore alla sanità Simone Bezzini nella riunione operativa con i direttori generali delle Asl e i rappresentanti regionali e provinciali di Misericordia, Anpas e Croce Rossa. Il percorso si snoderà in una road map per la presentazione del piano, in linea con la delibera della giunta toscana sulla riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza.

Le tappe per l’Asl Toscana Sud Est che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto, prevedono come primo step il completamento dell’organigramma della conferenza interaziendale dei sindaci dell’area vasta.

Successivamente, secondo le indicazioni emerse durante la riunione fiorentina, il direttore generale Antonio D’Urso dovrebbe avviare il confronto con tutti i soggetti coinvolti per elaborare un piano aziendale da presentare all’assessore Bezzini nella prossima riunione del tavolo regionale.

"Durante l’incontro ho ribadito con forza che il volontariato in Toscana, per precisa disposizione normativa, è parte integrante del sistema territoriale di emergenza e urgenza; perciò deve essere coinvolto fino dalla fase iniziale dell’elaborazione del piano", spiega Alberto Corsinovi, presidente della federazione regionale delle Misericordie che sul capitolo rimborsi aggiunge: "Ho ribadito che verrà affrontato a livello regionale e che per quanto ci riguarda, c’è una specifica commissione che vede impegnati rappresentanti dei diversi territori e sarà il luogo deputato dove si cercherà l’intesa".

Un percorso parallelo ma integrato dentro il piano di riorganizzazione complessivo deciso dalla Regione. Sui tempi per arrivare al traguardo atteso dal mondo del volontariato, Corsinovi è fiducioso ma al tempo stesso perentorio: "Va chiuso tutto prima delle ferie estive e per quanto mi riguarda, nessuna decisione verrà assunta passando sulla testa dei nostri dirigenti locali che considero pietre miliari. Quando si parlerà della provincia di Arezzo saranno con me. Dobbiamo lavorare maggio e giugno alla soluzione definitiva, perchè dopo, troveremo associazioni non in grado di mantenere un servizio fondamentale per il sistema sanitario".

Su questo c’è l’impegno dei vertici regionali e dei manager delle Asl. La road map è tracciata.