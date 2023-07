Ambulanze, risiko dei turni Soccorso da altre vallate per la "falla" in Casentino

di Lucia Bigozzi

La coperta è corta, la stiamo tirando da tutte le parti per garantire l’ambulanza, ma non so ancora per quanto sarà possibile", dice un volontario della Misericordia allargando le braccia, quasi rassegnato all’emergenza dentro il servizio di emergenza e urgenza: risorse insufficienti dalla Regione e carenza di personale sono i "virus" da debellare con una cura che si sta cercando al tavolo regionale aperto dall’assessore Bezzini con i vertici di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa.

A Subbiano "la falla" che si è aperta pesa e ricade sul sistema di turni e coperture a livello provinciale. È la Valdichiana a "soccorrere" il basso Casentino con un’ambulanza a rotazione tra Misericordie e Anpas che stazionerà nella postazione della Misericordia a Subbiano che da ieri e fino alla fine del mese, per quattordici giorni e per 12 ore al giorno, non è in grado di servire il territorio con il proprio mezzo e infermiere a bordo. Ci pensano i "cugini" dalla Valdichiana a dare una mano. "Ieri è toccato a Lucignano coprire Subbiano, ma come in un domino, nell’arco del turno 8-20, la Valdichiana è rimasta con tre ambulanze delle quattro a disposizione. Se ci fosse bisogno del supporto della quarta ambulanza, dovrebbero intervenire da Arezzo? Questo lascerebbe la città con un mezzo in meno per la durata del soccorso in Valdichiana", spiega il volontario. Domani tocca a Monte San Savino coprire il basso Casentino. È un effetto a catena che descrive il sottile gioco di incastri ed equilibri per far girare ambulanze e personale specializzato in ogni zona dove c’è bisogno.

E tutto in una fase molto delicata che il sistema dell’emergenza e urgenza sta attraversano a livello regionale e locale, con le associazioni in difficoltà per l’aumento dei costi e la diminuzione dei volontari. Il caso Subbiano è l’ultimo di una serie di progressive riduzioni di copertura, sia in città che in provincia. Da mesi ad Arezzo la Croce Bianca ha ridotto un turno diurno di 12 ore e la Misericordia sopperisce sulla zona di Rigutino. Ma problemi ci sono anche in Valdarno con la postazione a Montalto.

In prospettiva, anche la stessa Valdichiana potrebbe andare in sofferenza. Le associazioni hanno chiesto un incontro con il governatore Giani, dopo il "muro" al tavolo con Bezzini. In agenda c’è un incontro a breve e, secondo fonti Asl, potrebbe essere quello della svolta, ovvero di una soluzione definitiva entro la fine del mese. Se così fosse, sarebbe un passo in avanti decisivo.

È l’auspicio di tutti, perchè si tratta di servizi essenziali che impattano sulla vita delle persone. Ma le notizie che incrociano Firenze e Arezzo, non hanno lo stesso segno e qui tra i soccorritori prevale lo scetticismo.