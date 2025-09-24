Ambulanze per la Misericordia. La raccolta va a gonfie vele. Raggiunta quota 60mila euro

Prosegue a gonfie vele la raccolta fondi promossa dalla Misericordia di Terranuova Bracciolini per l’acquisto di una nuova ambulanza, dopo il tragico incidente del 4 agosto scorso in cui hanno perso la vita gli operatori Gianni Trappolini e Giulia Santoni e il paziente Franco Lovari, e che ha visto distrutto il mezzo di soccorso. Nell’ultima settimana si è registrato un vero e proprio boom di donazioni, grazie al sostegno di alcuni imprenditori locali che hanno deciso di intervenire con contributi significativi. La cifra raccolta ha così raggiunto quota 61mila euro, avvicinando l’obiettivo finale anche se serviranno ancora almeno 80mila euro. La nuova ambulanza, già ordinata e in arrivo nei prossimi giorni, ha infatti un costo di 90mila euro, a cui vanno aggiunte le attrezzature interne per circa 50mila euro, per un totale complessivo di 140mila euro. La risposta della comunità, sottolineano dalla Misericordia, è stata finora eccellente e la raccolta fondi continuerà almeno fino a gennaio. Intanto proseguono i preparativi per l’evento in programma il 5 ottobre, che unirà il ricordo delle vittime con la celebrazione dei 170 anni della Misericordia di Terranuova, fondata il 2 ottobre 1855. Nella sede di via Dante si terrà la cerimonia di intitolazione dell’edificio a Giulia e Gianni, con la benedizione delle targhe in marmo che saranno collocate all’ingresso. Verrà inoltre posizionato, in via provvisoria, un cippo in pietra di 20 quintali, realizzato dallo scultore lorese Pietro Fabbroni, raffigurante un’ambulanza e recante una dedica a Trappolini, Santoni e Lovari. L’opera sarà poi trasferita entro fine anno nel luogo dell’incidente, ai piedi dell’Autostrada nei pressi del ponte Leonardo, dove oggi si trovano fiori e magliette lasciate in segno di memoria. Le celebrazioni proseguiranno alle 11.30 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nuova, seguita dalla benedizione di due nuove ambulanze: quella acquistata grazie alla raccolta fondi, già coperta da una prima tranche di pagamento, e quella donata dal volontario Giovanni Fabbri, da 45 anni nella Misericordia, in memoria della moglie. Sul fronte della sicurezza stradale, invece, tutto tace. A due mesi dall’incidente non sono ancora arrivate risposte concrete sulla possibilità di introdurre il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti nel tratto di A1 tra Arezzo e Firenze. La richiesta, sostenuta dalla Misericordia di Terranuova con in testa il governatore Patrizio Italiano, dal sindaco Chienni e dai familiari delle vittime, è stata rilanciata con forza da Caterina, madre di Giulia Santoni.