Ambulanze, nuovi tagli per la crisi Frena la postazione sulla strada 71

di Lucia Bigozzi

Diciotto righe. Servono a dire: da domani c’è un’altra ambulanza che non partirà. Questa volta accade a Subbiano, alla Misercordia, ma è già realtà da alcuni mesi ad Arezzo con un turno diurno in meno alla Croce Bianca. È l’effetto vaticinato a febbraio dal volontariato aretino nella trincea del 118, focalizzato nella mappa delle zone a rischio. Che ora diventa realtà, in città e in provincia.

Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca sono allo stremo, da due anni fanno i conti con l’aumento dei costi e le risorse della Regione che non bastano più.

Equilibrismi quotidiani per assicurare ambulanze sulle strade e soccorso alle persone. Adesso, cominciano ad aprirsi falle nella rete dell’emergenza-urgenza, mentre dal tavolo regionale non sono uscite soluzioni condivise. A Subbiano, costi e carenza di volontari, si traducono nella riduzione del servizio per il mese di luglio. Dovrà essere coperto da altre ambulanze disponibili in quel momento, in arrivo da altre zone della provincia. Da domani e per quattordici giorni "a Subbiano non ci sarà l’operatività di una postazione in stand by con ambulanza e personale formato, nell’arco delle dodici ore", spiega Luciano Falchi vicepresidente del coordinamento provinciale delle Misericordie che insieme al presidente Patrizio Cancialli ha messo nero su bianco il problema e il contesto dal quale tutto è partito.

Una lettera, "già inviata tramite posta certificata alle autorità regionali a cominciare dal presidente Giani e quelle provinciali, al direttore generale della Asl D’Urso, sindaci e vertici del terzo settore".

Il link che lega febbraio a oggi, è la prima missiva delle associazioni che mettevano in guardia "sui rischi che potevano verificarsi entro giugno se non si fossero trovate soluzioni. Siamo a luglio e quei rischi si stanno concretizzando", osserva Falchi. Cinque mesi fa, Misericordia, Croce Rossa e Croce Bianca consegnarono un elenco delle zone più fragili, dove la copertura del servizio era più complicata: in quell’elenco c’era anche Subbiano, ora in cima alla lista delle priorità. Nella lettera spedita ieri dalle Misericordie, si fa riferimento a "tutti gli appelli e richieste di aiuto. Oggi, nostro malgrado, siamo costretti a comunicare l’impossibilità alla totale copertura delle ore previste, in una delle postazioni Pet della provincia". Segue la lista dei turni "scoperti" nella zona di Subbiano, dall’8 al 30 luglio. I vertici dell’associazione richiamano lo sforzo dei volontari "per risolvere in autonomia le criticità" e sollecitano "le autorità a provvedere a eventuali soluzioni".

Resta l’impegno della rete delle Misericordie a cercare di garantire la copertura dei turni che da domani non saranno assicurati nel turno di dodici ore. "Non solo a Subbiano ma in tutto il territorio del basso Casentino", sottolinea Falchi. Il problema è più ampio: se in caso di emergenza, dalla provincia si muoveranno altre ambulanze su Subbiano, a cascata "ci sarà un’ambulanza in meno nelle altre zone". Una prospettiva che potrebbe mettere a dura prova la tenuta del sistema 118. Nella mappa delle "zone rosse" ci sono anche una postazione di ambulanza a Montalto, in Valdarno e possibili problemi in prospettiva pure in Valdichiana, a Monte San Savino. Effetto domino.