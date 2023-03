Ambulanze, l’ultima carta di Giani "Poche risorse ma le cercheremo"

di Lucia Bigozzi

C’è una linea di confine tra il prima e il dopo. Il 30 aprile è il giorno del "verdetto", quello in cui si saprà se le ambulanze continueranno la corsa del soccorso oppure se, nell’arco di pochi mesi, resteranno in garage. Tra poco più di un mese a Firenze si approverà il bilancio regionale 2022 ed è tra le pieghe dei numeri che si capirà il "quantum" per Misericordia, Croce Rossa e Pubblica assistenza, ormai allo stremo tra rincari e rimborsi insufficienti a garantire i servizi alle persone. Non è solo l’intervento in ambulanza sull’ermergenza, ma pure i cosiddetti servizi secondari, che poi tanto secondari non sono perchè abbracciano una fascia di necessità sempre più diffusa tra gli aretini: dal trasferimento in e dall’ospedale per terapie e visite specialistiche, al trasporto di disabili e sedute di riabilitazione (solo per citarne una parte).

Risorse aggiuntive da raggranellare tra le pieghe del bilancio è dunque l’esercizio al quale il governatore toscano Eugenio Giani si appresta per garantire una boccata di ossigeno a sodalizi in apnea. "Sono impegnato su questo fronte che mi sta a cuore, per trovare alcune disponibilità in vista della chiusura del bilancio", assicura dopo aver aperto un tavolo permanente di confronto con le sigle regionali del volontariato che assicurano l’attività del 118 in ogni provincia. Ma la coperta è corta e Giani non ne fa mistero, rimandando a scelte romane "che hanno ridotto i trasferimenti alle Regioni sulla sanità". Tutto collegato alle tariffe della convenzione per i servizi del 118 che, lamentano le associazioni, sono ferme al 2010.

"Bisogna comprendere che queste tariffe stanno nel Fondo sanitario nazionale per la parte destinata alle Regioni. Se si pensa che per la sanità il governo ha stanziato circa due miliardi da suddividere tra venti Regioni, si capisce la portata del problema che non riguarda solo le ambulanze ma tutto il resto", spiega Giani. Sa già che la quota per la Toscana "è insufficiente a coprire il fabbisogno di 45 ospedali e 200 presidi sanitari. Alle centrali regionali del volontariato la Regioe assegna 106 milioni all’anno. Nelle condizioni in cui ci troviamo, con i tagli operati dal governo, implementare questa cifra significherebbe tagliare da altre parti". Ma allora qual è la via d’uscita? "Occorre fare una valutazione generale per individuare dove poter attivare interventi che possono venire incontro alle esigenze non solo delle associazioni di volontariato per i servizi garantiti alla comunità, ma anche di medici, infermieri, oltre al tema dei Pronto soccorsi. Ci sono necessità da ogni parte alla quali dobbiamo far fronte con minore entrate dal livello centrale", osserva il presidente della Regione.

L’alternativa è azionare la leva fiscale, con l’aumento di ticket sanitari e Irpef. Un doppio binario che il governatore toscano non è intenzionato a percorrere e per questo ribadisce "l’impegno a considerare le esigenze del volontariato e a fare in modo che alla chiusura del bilancio regionale, a fine aprile, si possa trovare una cifra da destinare alle tre centrali regionali che, a loro volta, la ripartiranno a livello territoriale, secondo le necessità di chi opera ad esempio ad Arezzo e nella provincia". Non è la soluzione attesa, ma è un primo passo. Ora, almeno, c’è una data in agenda e una dead line.