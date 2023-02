Ambulanze, la Regione chiama l’Asl Tanti: "Non basta, serve l’incontro"

di Lucia Bigozzi ll dossier ambulanze ha un nuovo capitolo. Arezzo chiede un incontro con l’assessore regionale alla sanità e Firenze risponde incaricando il direttore generale della Asl di una ricognizione con le associazioni di volontariato. Passaggio già compiuto dal Comune con la vicesindaco Lucia Tanti insieme ai sindaci responsabili delle zone sanitarie della provincia e le stesse sigle del volontariato. Proprio da quell’incontro nel quale Misericordia, Croce Rossa e Anpas hanno messo nero su bianco le difficoltà legate ai rincari di carburante e bollette e lanciato un ultimatum sui tagli ai servizi dell’emergenza, è nata la richiesta di un faccia a faccia con il titolare della sanità toscana. Non solo: la mappa con la riduzione di orari e copertura di turni da qui ai prossimi quattro mesi, è l’allegato partito all’indirizzo della Regione (e di tutti i livelli istituzionali) insieme alla mail in cui sindaci e volontari chiedono una data a Bezzini. La risposta è arrivata mercoledì: l’assessore regionale prende atto delle criticità, conferma l’attenzione dell’ente, ricorda le iniziative straordinare dello scorso anno per venire incontro alle esigenze delle associazioni e annuncia che sono allo studio misure finalizzate a mettere in sicurezza il sistema dell’emergenza. Bezzini conferma poi l’incarico al...