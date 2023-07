Ambulanze: la battaglia dei sindaci "Basta ritardi, la Regione agisca"

di Lucia Bigozzi

In Casentino i sindaci di Subbiano e Capolona sono in allerta. Dalla Valdichiana arriva l’altolà alla Regione del presidente della conferenza dei sindaci. Il "caso" si allarga. Lo stop alla copertura del servizio della Misericordia fino a fine mese (14 giorni per 12 ore al giorno) nell’area del basso Casentino dove si snoda la strada regionale 71 ad alto tasso di incidenti, è il caso che ha messo in allarme i sindaci di Subbiano Ilaria Mattesini e di Capolona Mario Francesconi. Entrambi avevano già raccolto e rilanciato l’appello delle associazioni stremo per i rincari e i rimborsi dalla Regione non più sufficienti, ma adesso che il problema investe direttamente il territorio dei due comuni, tornano alla carica.

"Il problema della carenza di personale dipendente e volontario ha compromesso il servizio della Misericordia di Subbiano e rimarcato una criticità che coinvolge tutte le associazioni che operano nell’emergenza-urgenza: la carenza di volontari e la difficoltà economico-organizzativa a reperire personale dipendente, mettono a repentaglio un servizio essenziale per i cittadini", affermano Mattesini e Francesconi che insieme ai sindaci delle zone sanitarie hanno già "sollecitato l’apertura di un tavolo regionale tra l’assessore Bezzini e i vertici di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa per dare sostegno economico e organizzativo al mondo associativo che sostiene il servizio sanitario del 118. Tuttavia, nella ricerca di soluzioni, resta ’obbligo di garantire ai cittadini il servizio perché la vita delle persone non può essere messa a repentaglio".

La postazione a Subbiano con ambulanza nell’arco delle 24 ore e infermiere, resta operativa e a garantirlo sono le Misericordie dalla Valdichiana insieme ad Anpas che si alternano nei turni, di giorno e durante la notte. "La Valdichiana si è messa a disposizione di chi è in difficoltà ma la Regione deve risolvere rapidamente il problema perchè se oggi è in difficoltà Subbiano e interviene la Valdichiana, domani potrebbe toccare a noi o ad altre zone della provincia. E siccome si tratta di un servizio essenziale per le comunità, occorre trovare una via d’uscita che metta tutti d’accordo", incalza Meoni che ha firmato il documento dei sindaci indirizzato al governatore Giani al quale chiedono un incontro, come pure i vertici regionali del volontariato.

Intanto, per "tappare" la falla, gli amministratori di Subbiano e Capolona assicurano il sostegno "alla Misericordia in un percorso di sensibilizzazione dei cittadini per individuare volontari" ma anche per "la campagna di tesseramento finalizzata a dare forza a un’associazione che svolge un servizio così importante".