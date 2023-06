"Ambulanze, ecco il conto da pagare" Dai sindaci estremo appello a Giani Riparte la battaglia sul soccorso

di Lucia Bigozzi

Il dossier "ambulanze" sulla scrivania del governatore Giani. Da Arezzo è partita la missiva per Firenze con le firme dei presidenti di quattro zone sanitarie: Lucia Tanti per quella aretina, Luciano Meoni per la Valdichiana, Fabrizio Innocenti per la Valtiberina e Filippo Vagnoli per il Casentino. Gli amministratori ricorrono al presidente della Regione dopo le "non risposte dell’assessore Bezzini, ormai da undici mesi in ’fuga’" su un tema enorme e delicatissimo che tiene insieme il sistema di emergenza e urgenza a livello territoriale e la sopravvivenza (economica) delle associazioni di volontariato che da oltre un anno fanno i conti con rimborsi regionali ormai insufficienti a fronte dei rincari di carburante, veicoli e attrezzature. Una vertenza strategica, finalmente incardinata al tavolo regionale dove proprio l’assessore alla sanità Bezzini è chiamato a confrontarsi con i vertici del volontariato. Tuttavia, per il momento non ci sono segnali all’orizzonte, pure se nella sequela di incontri fiorentini era stato indicata la fine del mese come dead-line per trovare una soluzione. I volontari sono allo stremo e faticano ogni giorno a garantire ambulanze sulle strade e servizi di trasporto per chi è in difficoltà.

Ma quanto possono reggere? L’autonomia si sta assottigliando, un pò come la polvere nella clessidra. Per questo parte la nuova sollecitazione rivolta al governatore Giani ma stavolta cambia il target: più che chiedere cosa intende fare la Regione, nella lettera è indicato ciò che i sindaci si aspettano venga fatto.

Due le richieste: l’ aggiornamento del tabellario dei rimborsi chilometrici "adeguandolo agli standard di oggi e superando quello attuale, davvero indecoroso", è scritto nel documento. La seconda: nuova definizione del riconoscimento economico di una postazione con un’ambulanza pronta a partire nell’arco delle ventiquattrore con equipaggiamento minimo di tre soccorritori formati "dagli attuali 110mila euro circa all’anno, a 276mila entro il 2025, passando fin da ora a 240mila euro all’anno. Si tratta del minimo sindacale per dare alle associazioni l’ossigeno necessario".

Nella lettera a Giani viene evidenziata la possibilità di margini "di ottimizzazione ulteriore, ad esempio rivedendo drasticamente il corrispettivo legato al cosiddetto diritto di chiamata. E questo in un percorso di reciproca collaborazione e consapevolezza. Va da sè che questi due punti devono essere propedeutici a una riflessione complessiva del sistema di emergenza-urgenza ma anche del trasporto sociale che si sta impoverendo e, seppur meno impattante nell’immediato, rappresenta un elemento di grande attenzione". Gli amministratori tirano giù esempi: "Il modo in cui un cui un dializzato, un paziente oncologico o con cronicità avanzata raggiungono il luogo di cura è dirimente per definire un modello civile al quale non siamo disposti a rinunciare e sul quale tutti insieme si deve ragionare facendo ognuno la propria parte".