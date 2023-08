Ambulanze, c’è una data "Ma siamo tutti allo stremo"

La data c’è: 28 agosto. Sarà quella decisiva sul dossier ambulanze? La domanda rimbalza nei quartier generali di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa alle prese con un agosto "molto faticoso, tra coperture di turni nelle sedi periferiche più in difficoltà, come le due postazioni in Valdarno, a Montalto, e i trasferimenti dei pazienti dall’ospedale o per le terapie", dice Luciano Falchi vicecoordinatore provinciale delle Misericordie. "La coperta è troppo corta", è il refrain dei soccorritori alle prese con i costi dei servizi che lievitano e contributi regionali che non bastano più. Se ad agosto il numero dei volontari - crollato per effetto della pandemia - ha ripreso quota, forse per le ferie che concedono più tempo, a soffrire ora sono proprio i servizi socio-sanitari. Il rischio, in alcuni casi già realtà, è fatto di ritardi per coprire le richieste e perfino di qualche rinuncia "per mancanza di mezzi e personale", spiega Falchi che cerca di stiracchiare la coperta per soddisfare ogni necessità. C’è poi il capitolo degli eventi estivi a pesare sulle spalle dei volontari: "Non riusciamo a rispondere a tutte le richieste degli organizzatori di iniziative sportive o sagre paesane. In qualche caso, l’appuntamento è stato rimandato".

I problemi sono tutti sul tavolo, da oltre un anno ma "risposte dalla Regione non arrivano. Neppure rispetto al piano che le associazioni hanno presentato all’assessore Bezzini; un piano con proposte calibrate sulle spese reali dei servizi. Avanti di questo passo, non so quanto potremmo reggere", avverte Falchi.

Dalla Croce Bianca gli fa eco Giacomo Rampini, coordinatore provinciale Anpas: "Siamo stremati per turni massacranti; io a luglio ho fatto 19 notti. E ogni giorno corriamo come matti per assicurare assistenza a chi ha bisogno". Con il cambio di guardia al timone del 118, le aspettative dei soccorritori si appuntano sul nuovo direttore Simone Nocentini, fino a qualche settimana fa braccio destro di Massimo Mandò, fondatore del sistema diventato modello toscano. Da questo punto di vista la nomina apre la strada alla continuità, tuttavia le associazioni tengono le antenne dritte e sperano in un incontro a breve per "cominciare a ragionare sulle soluzioni". Tutto, in attesa del vertice a fine mese in Regione.

Lucia Bigozzi