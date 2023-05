Ambulanze al crocevia Oggi vertice in Regione per scongiurare i tagli Bezzini chiama Arezzo

di Lucia Bigozzi

Può essere la soluzione oppure un altro nodo nella matassa, finora ingarbugliata, delle associazioni di volontariato che ogni giorno mettono sulle strade i soccorsi: ambulanze e operatori specializzati. Oggi a Firenze il faccia a faccia tra l’assessore alla sanità Simone Bezzini e i vertici regionali di Misericordia, Croce Bianca e Croce Rossa, dovrà fare sintesi e individuare una via d’uscita che metta tutti d’accordo. La riunione è allargata anche ai responsabili provinciali.

L’urgenza sta nella difficoltà delle associazioni a garantire la continuità del servizio per i prossimi mesi a fronte di tariffe di rimborso, dicono i soccorritori, insufficienti e ormai non in linea con l’aumento dei costi cui far fronte. L’impennata di materie prime e bollette, intrecciata alla carenza di volontari - in caduta verticale dopo la pandemia - è il mix micidiale che ha messo in ginocchio il sistema dei soccorsi sulle strade della città e nel resto della provincia.

Misericordia, Croce Bianca-Anpas e Croce Rossa, ormai da più di un anno lanciano appelli alle istituzioni regionali sollecitando le revisione dei contributi fissati per i servizi in convenzione. Richieste da tempo sul tavolo dell’assessore Bezzini che attendono ancora una risposta definitiva. C’è un tavolo di confronto istituito in Regione con i rappresentanti toscani delle associazioni di volontariato, ma finora non ha prodotto ciò che tutti si aspettano: la revisione dei rimborsi, per sostenere le associazioni e impedire che l’impianto delle ambulanze rischi una progressiva riduzione di copertura nell’arco della giornata. Già adesso, in alcuni casi si è corsi ai ripari, tagliando un turno di dodici ore nella fascia diurna, ma se il nodo non verrà sciolto, le riduzioni paventate dalle sigle del volontariato, potrebbero aumentare. Si parla di un giro di vite da giugno, ipotizzato in un documento firmato dalle associazioni di volontariato e indirizzato all’assessorato alla sanità e al direttore generale della Asl.

Proprio Antonio D’Urso nei mesi scorsi ha convocato i sodalizi aretini su indicazione di Bezzini, per ascoltare i problemi e avviare un percorso condiviso, finalizzato a ottimizzare al meglio tempi, risorse e persone. Un esempio concreto: l’impegno del direttore generale si è concentrato sull’organizzazione dei trasferimenti dei pazienti dagli ospedali o la velocizzazione dell’iter burocratico per i pagamenti dei servizi in convenzione con la Asl. Passi importanti per venire incontro alle esigenze delle associazioni, ma certo non risolutivi rispetto alla questione centrale che oggi sarà al centro del tavolo fiorentino.

Le aspettative del mondo del volontariato sono alte. "Confidiamo in un sostegno concreto di fronte a difficoltà oggettive con cui stiamo facendo i conti ormai da oltre un anno" è il leit motiv che rimbalza da una sede all’altra delle associazioni dove le ambulanze continuano a fare la spola su tutto ciò che accade ogni giorno e riguarda l’emergenza. Pure i livelli istituzionali della città mantengono le antenne sintonizzate sulle frequenze fiorentine, a cominciare dall’amministrazione comunale che ha sollecitato un incontro con l’assessore rimasto, ad ora, senza data e ha già destinato alle tre sigle del volontariato un una tantum raggranellato tra le pieghe del bilancio. Una boccata di ossigeno, in attesa della soluzione finale.