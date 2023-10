Ambizioni Cantù. Coach Cagnardi: : "Contro l’Urania esame di maturità"

Dopo la grande vittoria con Trapani, l’entusiasmo attorno alla squadra di Cantù è tangibile. Il ritorno in campo si preannuncia carico di aspettative e tensione, con l’attesa che si condensa alle ore 20.30 all’Allianz Cloud di Milano per il derby con l’Urania. Si tratta di un confronto che, sebbene non sia contro l’Olimpia, suscita un’emozione particolare, poiché il capoluogo lombardo è teatro di memorabili e storiche sfide nel mondo del basket.

L’allenatore Devis Cagnardi, conscio della rilevanza della sfida, sollecita la sua squadra a dare segnali di crescita: "In queste circostanze tutte le partite diventano cruciali, ma Milano ha già dimostrato di possedere un grande talento offensivo".

La vittoria contro Trapani ha fornito importanti indicazioni sulla qualità e l’attitudine della squadra, ma è fondamentale non adagiarsi sugli allori: "L’ultima partita va archiviata immediatamente. Ha evidenziato le nostre potenzialità, e di conseguenza ci aspettiamo di trovare una squadra pronta a darci battaglia sotto ogni aspetto; ci attende una partita estremamente delicata".

