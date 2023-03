Ambiente, cresce la rete degli ispettori: la "mission" degli 007 dei rifiuti

Ispettori ambientali confermati a Loro Ciuffenna per proseguire l’opera di presidio del territorio e migliorare ancora il servizio che dopo l’avvio della raccolta porta a porta ha visto diminuire in maniera drastica gli abbandoni dei rifiuti. A snocciolare i dati è stato il consigliere comunale con delega all’Ambiente Alessandro Baldi che ha voluto ricordare come uno degli obiettivi prioritari da perseguire quando di parla di gestione dell’immondizia e di decoro sia proprio la sensibilizzazione alla cura dell’ambiente. Chiaro l’intento finale, evitare che gli angoli di uno dei territori più suggestivi alle pendici del Pratomagno possano diventare preda dell’incuria con discariche a cielo aperto frutto dell’inciviltà di pochi. Ed ecco allora le cifre fornite da Sei Toscana, la società che gestisce il ciclo della nettezza: "Dal 2015 al 2019 – ha proseguito l’esponente della maggioranza di governo lorese - sono stati eseguiti ben 1400 le operazioni di rimozione di rifiuti abbandonati, con una media di 280 l’anno. Nel 2020 la pandemia ha contribuito a frenare questa cattiva abitudine e gli interventi sono stati ‘solo’ 214". Qualcosa, seppur di poco, è cambiato nei dodici mesi successivi con la necessità di ripulire dagli scarti zone boschive o aree lungo le strade in 199 occasioni. Infine il dato del 2022, con il porta a porta a piene regime: "Niente più cassonetti nel paese, i Centri di raccolta più fruibili grazie all’apertura domenicale e la videosorveglianza ambientale hanno fatto dimezzare le rimozioni scese a quota 105". Un risultato incoraggiante raggiunto anche facendo leva sul lavoro degli ispettori ad hoc, entrati in azione a partire dall’ottobre del 2021, e che svolgono un’attività costante di informazione della cittadinanza e delle imprese sul corretto smaltimento. L’auspicio dell’amministrazione guidata da Moreno Botti è che i fenomeni di degrado si riducano sempre più o, meglio ancora, si dissolvano nel prossimo futuro.