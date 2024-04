Ambasciatori dell’arte diffusi. Studenti accompagnatori speciali

"Ambasciatori dell’arte diffusi", un progetto questo che vedrà protagonisti, domani, gli studenti della classe II ATU dell’ISIS Valdarno al museo Il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi.

Saranno, in pratica, delle speciali guide che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle opere presenti nella collezione permanente nell’ambito del percorso PCTO, l’ex alternanza scuola-lavoro, attivato tra l’istituto scolastico e il museo stesso.

Sotto la guida del tutor professor Andrea Gori, oltre che della direttrice del museo Federica Tiripelli, gli studenti saranno coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e al di fuori dell’aula approfondendo la conoscenza delle opere e degli artisti da proporre al pubblico che deciderà di far tappa a Montevarchi.

Risponderanno, inoltre, a tutte le domande e le curiosità che gli saranno poste. "Il Cassero, luogo interdisciplinare, aperto alla sperimentazione e all’apprendimento, collabora da molti anni con gli Istituti di Istruzione Superiore nell’ambito dei progetti PCTO (Ex Alternanza Scuola Lavoro) nell’ottica di creare un collegamento culturale, didattico e scientifico con la Scuola – osserva la direttrice del museo Federica Tiripelli. Una delle sfide per i Musei oggi è l’engagement dei giovani e l’esperienza offerta agli studenti dell’ISIS Valdarno rappresenta un’importante occasione per conoscere il patrimonio culturale locale attraverso un coinvolgimento attivo in grado di renderli protagonisti e valorizzarne le competenze".

