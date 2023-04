Amava gli animali, aveva appena perso il padre

Vanessa Bonatti era segretaria nell’azienda di trasporti del compagno con sede a San Cipriano di Cavriglia. E ieri mattina, appena si è diffusa la terribile notizia, tanti dipendenti e corrieri della ditta sono accorsi sul posto per esprimere affetto, condividere il dolore e ricordare la vittima di una tragedia della strada che doveva essere evitata. Uno di loro, Mauro Guerrini, racconta con un filo di voce che tradisce sincera commozione: "Era una bella persona, le piaceva scherzare e parlare con la gente. E’ incredibile che non ci sia più".

Conosciuta in questo angolo di Toscana al confine tra due province fin da adolescente, perché giocava a pallavolo nella società del vicino centro del Matassino, Vanessa amava gli animali, i suoi adorati cani e la natura. "C’eravamo date appuntamento nel primo pomeriggio per andare a Firenze alla mostra delle piante, la sua passione erano le orchidee", afferma piangendo una vicina ripetendo "non posso credere sia lei. L’ho vista crescere insieme a mia figlia, quasi sua coetanea. Aveva una sensibilità straordinaria. Da poco aveva perso il babbo, un punto di riferimento". 50 anni compiuti a febbraio, un’infinità di interessi e il grande amore per la vita, per il suo compagno e la capacità di tessere relazioni amichevoli con gli altri.

"Sul lavoro si occupava di tutto – prosegue un altro dei corrieri che la incrociavano ogni giorno – e si rapportava con noi sempre con gentilezza, il sorriso sul volto e la battuta pronta. E’ un dramma che ci colpisce nel profondo" e che lascia sgomenta l’intera comunità del paese ancora incredula per l’accaduto.