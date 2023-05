Amaranto, la salvezza a un passo Domenica c’è il Cittadella al Comunale

A quattro giornate dal termine, sono dieci i punti che separano l’Arezzo femminile dalla zona retrocessione. Questo significa che già domenica alle 15 al Comunale le amaranto hanno la prima occasione per centrare la matematica permanenza in serie B. L’impegno, tuttavia, non è certo dei più agevoli: ospite della formazione del tecnico Testini è infatti il Cittadella terzo in classifica che nutre ancora chance di promozione in serie A. Anche in caso di sconfitta, comunque, potrebbe arrivare il lieto fine qualora il Tavagnacco non ottenesse l’intera posta nella difficile trasferta di Verona contro l’Hellas.