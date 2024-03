Alunni e alimentazione. Come ridurre lo spreco

A Terranuova partono due progetti di educazione alimentare rivolti agli alunni della scuola primaria. L’obiettivo non è solo quello di valorizzare la qualità dei pasti, ma anche di rendere i ragazzi consapevoli delle buone pratiche. Il primo prende il nome di "giudice a mensa". Come ha spiegato Sandra Bonannini, dietista che segue il servizio di refezione scolastica, verranno coinvolti i bambini e le bambine delle classi quarte della scuola elementare, che saranno invitati a dare un voto a ciò che stanno mangiando, per verificare l’appetibilità dei piatti e per apportare in futuro cambiamenti sulle proposte del menu e su come vengono presentati, proposti e cucinati. Il secondo progetto ha come finalità la riduzione degli scarti a mensa e riguarda le classi quinte della primaria. "Dopo aver consumato il pasto – ha aggiunto Bonannini - gli alunni recupereranno ciò che è avanzato nei loro piatti. Questo cibo sarà pesato e tradotto in numeri di porzioni sprecate, sia in valore economico che in impatto ambientale, attraverso l’impronta idrica. Successivamente questi dati verranno ridiscussi in classe, in modo da elaborare dei suggerimenti perché in futuro si possa migliorare la sensibilità e il rispetto nei confronti del cibo". "Siamo convinti che il pasto fornito ai bambini non sia semplicemente la soddisfazione di un bisogno primario, ma anche un momento educativo. È da qui, insieme alla collaborazione con le famiglie, che si parla di educazione alimentare - ha spiegato l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni - Abbiamo una cura molto scrupolosa degli alimenti che vengono utilizzati per la preparazione dei pasti, con un’attenzione particolare anche alla filiera corta".