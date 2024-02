Altro defibrillatore installato in centro

Il cuore di Sansepolcro batte più forte grazie alla generosità e all’impegno sociale dei suoi cittadini. Giovanni Carbonaro e Manola Ambrogetti, titolari de "La Piadinaccia", hanno donato un defibrillatore alla comunità biturgense. Questo fondamentale strumento di soccorso è stato collocato in via Giordano Bruno, all’incrocio con via Aggiunti. La donazione di un defibrillatore rappresenta un atto di grande solidarietà e responsabilità da parte dei cittadini, che dimostrano così la loro profonda sensibilità verso la salute e il benessere della collettività. Questo nuovo defibrillatore si aggiunge alla serie di dispositivi già presenti sul territorio, svolgendo un ruolo cruciale nel salvare vite umane in caso di emergenza cardiovascolare.