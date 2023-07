Altri servizi in farmacia Ecco tutte le novità grazie alla convenzione

In farmacia non solo per acquistare i farmaci, ma anche per accedere ad altri servizi. "L’accordo tra Regione e farmacie si rinnova per tre anni e permetterà di recarsi nelle farmacie convenzionate per prenotare, con una ricetta dematerializzata, visite specialistiche ed esami clinici e l’attivazione e lo sblocco della tessera sanitaria. Ma a brevissimo anche ritirare i referti degli esami e scegliere o cambiare il medico di famiglia ed il pediatra" spiega Roberto Giotti, presidente di Federfarma.