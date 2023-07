Altri due milioni per gli interventi sui torrenti

Superata quota 8 milioni di finanziamenti ottenuti dal comune di Castiglion Fiorentino. Ai progetti Pnrr arriveranno altri 2 milioni extra dal Viminale per la riduzione del rischio idrologico. "Grazie anche al lavoro paziente e capillare dei nostri uffici comunali, la scelta di affidare una delega specifica al ivice sndaco Devis Milighetti per coordinare i progetti da finanziare con il Pnrr, e con le altre fonti di finanziamento, sta portando concretamente i suoi frutti", dice soddisfatto il sindaco Mario Agnelli. "Sono stati infatti ben 10 i progetti finanziati dal Pnrr per un totale mai raggiunto fino ad oggi di oltre 6 milioni di euro, che prenderanno il via tra il 2023 e il 2024; a questi si aggiungono altri 5 progetti da poco finanziati per altrettanti interventi sul rischio idrogeologico per un controvalore di 1,7 milioni di euro", continua il primo cittadino. "Complessivamente saranno quindi investiti oltre 8 milioni di euro sul nostro Comune, grazie ai finanziamenti intercettati senza indebitare il Comune. Fatti, non discorsi". Lo comunica il sindaco, Mario Agnelli, attento ai rischi idrogeologici che il maltempo può causare sul territorio: solo lo scorso anno, nel mese di settembre, in poco più di un’ora caddero 88 millimetri di pioggia provocando allagamenti e danni alle abitazioni nel territorio di Castiglion Fiorentino ,a Montecchio.Come detto in arrivo anche un’ulteriore tranche di finanziamenti. Saranno oltre 1,7 milioni di euro per un totale di 5 progetti i cui lavori prenderanno il via entro la prossima primavera. Gli interventi riguarderanno sia il centro storico della cittadina che alcune zone periferiche: si va da zona di via Cupa e della Stazione a l’area della Consolazione fino all’attraversamento del fosso Renello in zona Case Rosse, passando per la zona di Montecchio in prossimità della ferrovia e il reticolo che si trova nella zona sportiva "Fontesecca".