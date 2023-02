Altri due anni di Frecciarossa Meoni: "È la scelta giusta"

CORTONA

Cortona "festeggia" il traguardo dei due anni del Frecciarossa a Terontola e brinda alla scelta di proseguire il servizio per altri due anni. "Per Cortona e per tutto il bacino della Valdichiana e del Trasimeno la fermata di questo treno rappresenta un grande risultato – dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni – siamo grati alla Regione Umbria per aver assicurato questa soluzione nonostante le difficoltà di un periodo impegnativo per le risorse pubbliche. Questo treno è un servizio strategico per l’economia di un vasto bacino di utenza di cui beneficiano Cortona e i tanti visitatori. Un servizio che riguardo i collegamenti con il nord ci trova sullo stesso piano del capoluogo". Oggi i biglietti del treno 9300 diretto a Torino, infatti, sono tornati disponibili all’acquisto anche per il resto del 2023. Di recente la Regione Umbria ha riconfermato l’accordo con Trenitalia che prevede l’effettuazione della corsa da Perugia verso nord e ritorno, un’intesa che prevede il rinnovo anche per il 2024. L’assessore ai trasporti del comune Silvia Spensierati ricorda inoltre che con Trenitalia sono stati sviluppati progetti tra cui intese sul co-marketing che quest’anno saranno interamente dedicate alla promozione della mostra su Luca Signorelli. Felice di questi risultati anche il consigliere della Lega Marco Casucci: "Un risultato molto importante per il territorio, conseguito grazie ad un lavoro di squadra". La.Lu.