Altri cinque infermieri presto in servizio Via alle assunzioni

CASENTINO

Due buone notizie per la sanità territoriale delle aree interne: è stata infatti autorizzata l’assunzione di 10 infermieri dalla nuova graduatoria formata con il nuovo concorso – 5 in Casentino e 5 in Valtiberina – che andranno a coprire servizi territoriali. L’annuncio è di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che continua: "Il progetto, di cui è capofila l’Unione dei Comuni del Casentino, è finanziato con risorse della Strategia nazionale della Aree Interne. Inoltre, è stata collaudata positivamente la connessione per il teleconsulto pediatrico tra le strutture ospedaliere dell’azienda Sud-Est ed il Meyer di Firenze. È in corso la formazione degli operatori e possiamo dire che nei prossimi giorni il servizio sarà pienamente operativo, un servizio fortemente richiesto dalla rete pediatrica e dalle famiglie che ne fanno parte. Sono due notizie davvero positive, che dimostrano che l’impegno dei Comuni e della Regione produce risultati, come pure il lavoro delle nostre strutture ospedaliere, come nel caso della pediatria, per mettere in sinergia le migliori eccellenze".

Il potenziamento del servizio di pediatria andrà a rafforzare e a rispondere alle esigenze dei bambini e delle madri nelle aree periferiche, dove spesso il pediatra di scelta è assente nei fine settimana, garantendo così interventi rapidi.

"Nonostante le aree interne vengano concepite come una parte minore del territorio, ricoprono la maggioranza della nostra regione e stanno subendo un forte fenomeno di spopolamento, si parla dell’11% di calo negli ultimi 40 anni – ha spiegato la presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Eleonora Ducci – Finalmente possiamo sperare di combattere il fenomeno che ci riguarda sempre più da vicino, creando servizi, in questo caso sociali e sanitari, in modo da rassicurare i giovani stimolandoli a rimanere e a costruire qui il loro futuro".