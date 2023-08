Altre telecamere in centro Raid notturni: svolta di Innocenti "Via Aggiunti sotto osservazione"

di Claudio Roselli

"Potenzieremo più in generale il centro storico con l’installazione di nuove telecamere che svolgano una funzione deterrente, anche perché abbiamo beneficiato di fondi proprio per questo scopo; una di esse, verrà senza dubbio piazzata nel tratto di via Niccolò Aggiunti dove da tempo la situazione è delicata a causa degli episodi notturni di cui siamo a conoscenza".

La dichiarazione è del sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, dopo che nei giorni passati l’assessore alla sicurezza, Alessandro Rivi, aveva rinnovato il pieno impegno per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. "Mi rendo conto del fatto che vi siano anche delle difficoltà oggettive – prosegue il primo cittadino – perché viene danneggiata una fioriera e le forze dell’ordine non beccano in flagrante l’autore; arrivano sul posto quando sta per scatenarsi una rissa e si raccomandano di stare fermi. Oltre questo non possono andare, fermo restando che il loro importante lavoro è penalizzato dalla carenza di organico; mi riferisco in particolare al Commissariato di Polizia, che per la sua presenza qui in città ha la responsabilità della pubblica sicurezza".

E il locale che rimane aperto fino a tardissima notte? "Anche su questo, oltre che togliere le pertinenze esterne come abbiamo fatto, di più non possiamo fare: c’è anche una disposizione regionale che consente l’apertura giornaliera per 23 ore su 24". In questo periodo estivo, il Comune di Sansepolcro – attraverso l’assessore Rivi – ha già da tempo attivato il servizio notturno della polizia municipale e si sta adoperando per avere colloqui più approfonditi con le locali forze dell’ordine. Nonostante l’impegno degli uomini in divisa, ai quali è stato riconosciuto il gran lavoro svolto quotidianamente, rimane la questione degli organici ridotti.

Anche per questo motivo, la locale sezione della Lega ha già messo in moto i contatti con i parlamentari di riferimento che hanno la responsabilità nel settore, affinché la situazione degli organici delle forze dell’ordine sia adeguatamente valutata dal Governo. La Lega ha anche garantito che fin da subito la sicurezza del territorio sarà uno dei temi principali delle prossime battaglie in Valtiberina.