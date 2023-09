Alti Scaffali. Rampini-Greison coppia d’assi

Sarà Federico Rampini l’ospite del secondo appuntamento con Alti Scaffali, la rassegna che prosegue oggi alle 18 organizzata da Biblioteca Città di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Feltrinelli point. A causa delle previsione meteo avverse l’evento previsto in Fortezza è stato spostato all’Auditorium Guido d’Arezzo del palaffari. La conferenza di Federico Rampini: "Africa, dove si gioca il nostro futuro", sarà l’occasione per l’autore per lanciare in anteprima nazionale il nuovo libro "La speranza africana". In Africa si concentrerà la crescita della popolazione mondiale, qui le materie prime di cui il mondo ha bisogno nella sua transizione a un’economia sostenibile. Su quel continente domina tuttavia una narrazione catastrofista, in cui fanno notizia sciagure e sofferenze e l’Occidente mescola complessi di colpa e una cultura degli aiuti che spesso crea dipendenza e corruzione. Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è stato vicedirettore del Sole 24 Ore, editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York per la Repubblica. Ha insegnato alle università di Berkeley, Shanghai e Bocconi. È membro del Council on Foreign Relations, il più importante think tank americano di relazioni internazionali. Come esperto di geopolitica è public speaker per The European House - Ambrosetti. Modera l’incontro il presidente della biblioteca Alessandro Artini.

E a conclusione dei dibattiti sul palco gli Avanzi di Balera, Santino ‘Penna’ Cherubini, Alessandro Lisi e Francesco Maria Rossi: il celebre trio di ‘antropologi aretini’ interverrà sui temi trattati con la consueta indole dissacrante e umoristica. Biglietti su Discover Arezzo e Ticketone. Mercoledì 20 settembre un altro grande appuntamento: lo spettacolo "Sei donne che hanno cambiato il mondo", il monologo teatrale di Gabriella Greison in programma alle 18 al Polo di recupero di Aisa Impianti a San Zeno. Ingresso libero con prenotazione su Discover Arezzo. Interverranno il presidente della Biblioteca Alessandro Artini, il presidente delle Acli Luigi Scatizzi il presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici. Chiusura con gli Avanzi di Balera.