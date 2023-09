Alternanza scuola-lavoro Due progetti

Gli imprenditori di Prospettiva Casentino hanno dato vita a progetti di alternanza scuola lavoro per i giovani. L’associazione presieduta da Giovanni Basagni ha creato due percorsi uno collegato alla manifestazione Naturalmente Pianoforte e l’altro alla Biennale del Ferro Battuto. I due progetti hanno coinvolto complessivamente circa 70 ragazzi del Liceo Scientifico e del Tecnico Turistico dell’istituto superiore Galileo Galilei di Poppi. Per Naturalmente Pianoforte gli studenti sono stati coinvolti in progetti di comunicazione attraverso la creazione di uno spazio dedicato chiamato Tasto89: organizzazione di un ufficio stampa dedicato per poter raccontare ogni aspetto dell’evento, realizzazione di interviste audio e video per i media, gestione dei social e la pianificazione dello spazio creativo del Lab creato da PratoVeteri nel fondo Berti.

Con la Biennale di Arte Fabbrile di Stia gli studenti sono stati coinvolti nel censimento di tutte le opere in ferro battuto del paese con foto, storia e informazioni sugli autori. Un lavoro che poi è stato digitalizzato ed è fruibile tramite QR Code. Inoltre gli studenti sono stati coinvolti attivamente in un processo di conoscenza e approfondimento storico antropologico sul ferro battuto a Stia che poi è servito per entrare attivamente nella manifestazione appena conclusa come guide vere e proprie di turisti e cittadini.