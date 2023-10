Altalena Pd, Croci vola a Cortona e rimonta

AREZZO

I segnali si incrociano tra i voti che il popolo dem è chiamato a esprimere nelle assemblee dei circoli. Snocciolano dati, percentuali e numeri di delegati che, alla fine del tour in provincia e in città, eleggeranno il nuovo segretario provinciale del Pd, nell’era post-Ruscelli. La corsa tra Barbara Croci, schleiniana di ferro (siede nella segreteria regionale, chiamata dal leader Emiliano Fossi), e l’outsider Michele Ausilio, consigliere provinciale e vicesindaco di Pratovecchio Stia, si snoda circolo dopo circolo in un’altalena che segna il passo della competizione. Ausilio in vantaggio nella primissima tornata (su tutti Civitella e Marciano ma altre piazze non in linea con Elly devono ancora pronunciarsi), ora il fronte cambia di nuovo con Croci in risalita. Come a Cortona, comune di peso nella conta dei delegati: Croci ne guadagna 9 e 4 vanno ad Ausilio, con un’affermazione che non lascia spazio alle interpretazioni. Netta vittoria della candidata schleiniana anche a Castiglion Fiorentino (11 delegati su 11) con il voto finito 48 a 2. E ancora: a Castiglion Fibocchi con 28 voti appannaggio di Croci e uno per Ausilio. A Subbiano Croci si aggiudica tre delegati lasciando al palo il competitor. Oggi è il turno di altri circoli nella marcia di avvicinamento al congresso: è la volta di Poppi e dello "storico" circolo delle Chianacce, nel Cortonese.

Ma ieri al voto sono andati anche gli iscritti di Terranuova, dove il bonacciniano Sergio Chienni ha voce in capitolo nella sf ida tra i due candidati. Vedremo l’esito. Il clou sarà ad Arezzo dove sono calendarizzate due giornate: il 26 sarà il giorno del dibatitto e il seguente quello del voto. Sarà una partita interessante da osservare, sopratutto tra le file degli schleiniani. Un termometro che misurerà la febbre del congresso dem.

Lucia Bigozzi