All’Opera! col soprano Stefania Paddeu e concerto in Cattedrale

Weekend di musica. Prosegue la rassegna Aperi…note, promossa da Fondazione Guido d’Arezzo in collaborazione con Scuola di Musica Le 7 Note, Calcit e ArkAttak di Luca Provenzani. La mini-rassegna autunnale di cinque appuntamenti per assaporare la "classica" in tutte le sue declinazioni. Giovani talenti toscani proporranno al pubblico programmi ricchi e diversificati in ensemble eterogenei: dalla calda musica spagnola alla musica vocale da camera e arie d’opera, dalla colonne sonore tratte dalla cinematografia italiana fino alla sonorizzazione dal vivo. Torna oggi la nuova iniziativa pensata per avvicinare i più giovani alla musica classica con il ciclo "AperiNote, giovani, classica e bollicine". Sono gli aperitivi in programma alle 18,30 a cui seguiranno i concerti ospitati nella sala Camu, la Casa della Musica che si trova nel palazzo di Fraternita in piazza Grande ad Arezzo. Oggi appuntamento con l’evento All’Opera! col soprano Stefania Paddeu accompagnata al pianoforte da Lorenzo Magi, in programma un repertorio di musiche di Verdi, Donizetti e Debussy. I biglietti per i concerti sono disponibili sul sito di Discover Arezzo, ingresso 7 euro, ridotto 4. Domani alle 16.30, Concerto per Oboe e Organo presso la Cattedrale dei SS. Pietro e Donato ad Arezzo. Protagonista l’oboista Andrea J. Ridilla con Andrea Trovato all’organo. Musiche di Pachelbel, Bach, Vivaldi, Dreyer, Marcello, Gounod, Liszt, Gigout. Ingresso libero. Prosegue la diciottesima edizione del Festival di Musica Classica Città di San Giovanni Valdarno. La rassegna, organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese in collaborazione con il Comune e sotto la direzione artistica del maestro Andrea Turini, diventa maggiorenne. Fino al 3 dicembre tanti concerti di musica classica: domani alle 17 nella Pieve di San Giovanni Battista concerto del soprano Miomira Vitas accompagnato al piano da Konstantin Bogino con musiche di Liszt, Mahler, Prokofjwv, Bartok.