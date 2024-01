Allievi fotografi nel parco. Come vivere tra gli animali

Al via un progetto di fotografia etica nel Parco. Fotografici professionisti spiegano ad allievi provenienti da tutta la penisola come comportarsi per rispettare l’ambiente e non creare stress agli animali selvatici. Con "Conservation Photography - Fotografia etica per la tutela ambientale" il Parco trasmetterà conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole della fotografia. Saranno organizzati workshop immersivi (uno per ogni stagione) che hanno come principale scopo quello di far vivere esperienze di profonda connessione avvolte nell’autenticità e nella bellezza dell’area protetta. I partecipanti apprenderanno come approcciarsi alla natura, l’importanza della fotografia etica nella tutela ambientale, le basi di ecologia generale (ecosistemi, biodiversità, relazioni, biologia delle specie), ecologia del paesaggio e biologia della conservazione, le principali tecniche di fotografia naturalistica e paesaggistica, al fine di riprendere, vivere, raccontare e divulgare al meglio il territorio. Un progetto che guarda alla fotografia non come un fine, ma come un mezzo di condivisione e conoscenza. L’ente Parco ha deciso di realizzare workshop immersivi di fotografia, con l’obiettivo di far vivere esperienze uniche avvolte nell’autenticità e nella bellezza dell’Appennino: un ambiente dove ritrovare se stessi attraverso una profonda connessione con la natura e con le persone che vivono e amano questi territori. Ad accompagnare gli allievi in questa avventura nella natura sarà il team di "Immagine terra" formato dai professionisti Isacco Emiliani e Matteo Luciani, entrambi impegnati nel racconto di storie incentrate sulla tutela e valorizzazione ambientale e culturale. Sarà organizzato un workshop a stagione: 17/18 febbraio workshop d’inverno nel Monte Falterona, Capo D’Arno, Monte Penna; 10/11/12 maggio workshop di primavera ad Acquacheta, Piana dei Romiti, Tramazzo; 28/29/30 giugno workshop d’estate a Bertesca, Pietrapazza, Scalandrini; 16/17 novembre workshop d’autunno tutto a La Verna. Oltre alle attività formative dei due fotografi, i workshop vedranno l’intervento dei tecnici dell’ente Parco e del personale del Reparto Carabinieri Parco, che illustreranno le metodologie per valutare l’incidenza delle attività di fotografia naturalistica nel territorio del Parco. Per prenotazioni e info [email protected]

So.Fa.