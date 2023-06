Allievi di ogni età sul palco per il concerto di Proxima Music

Proxima Music celebra la Festa della Musica 2023. Il concerto di fine anno della scuola aretina è in programma mercoledì 21 giugno quando, a partire dalle 20.30, gli allievi dei corsi di musica moderna saranno protagonisti di una serie di esibizioni a Spazio Seme volte a omaggiare il mondo delle sette note nelle sue varianti maggiormente contemporanee. La serata, dal titolo "Proxima Live", è a ingresso gratuito ed è stata organizzata in occasione dell’evento internazionale della Festa della Musica istituita nel 1982 in Francia per valorizzare e sensibilizzare verso il valore culturale, artistico e sociale del "fare musica". Il concerto vedrà alternarsi musicisti e cantanti di diverse età che hanno vissuto i corsi di Proxima Music e che chiuderanno l’anno didattico con la possibilità di suonare davanti a un vero pubblico. Il repertorio proposto da "Proxima Live" spazierà tra tanti diversi generi moderni quali jazz, rock, pop e blues, interpretati con i vari strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici, fornendo a tutti la possibilità di vivere le emozioni di mostrare i progressi vissuti negli ultimi mesi e testimoniando la ricchezza e la varietà dell’insegnamento della scuola con sede in via Severi25. Uno spazio particolare verrà riservato anche alla musica d’insieme con i gruppi costituiti con il progetto Proxima Band Lab. La serata di Spazio Seme sarà anticipata martedì 20 giugno da un saggio alle 17 nella Sala Concerti del Convitto Nazionale in cui saranno impegnati gli allievi dei corsi avanzati del dipartimento di musica classica di Proxima Music che proporranno brani realizzati con chitarra, flauto, piano o violino. Il calendario sarà completato dalle esibizioni di strumentisti e cantanti dei corsi base di musica classica alle 18.30 di domani, alle 17.30 e alle 18.30 di lunedì 19 giugno, alle 17.30 di mercoledì 21 e alle 17.30 e alle 18.30 di venerdì 23 direttamente nel salone della sede della scuola. Le sei serate impegneranno complessivamente un totale di 140 musicisti.