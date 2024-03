Allevatori nella morsa della crisi: "Resisto solo per la passione"

"Se non mi spingesse la forte passione tramandata dal mio amato babbo avrei già abbandonato l’attività". L’allevatrice di chianina cortonese Francesca Bennati non ci gira intorno: oggi portare avanti la stalla e allevare chianine come si deve e come richiede il disciplinare è un percorso ad ostacoli senza precedenti. Dal calo del prezzo della carne di quasi due euro al chilo, al rincaro importante dell’approvvigionamento di mangime, la situazione per gli allevatori è tutt’altro che rosea. I dati che anche in queste ultime settimane le associazioni di categoria hanno lanciato sono preoccupanti.

Continua e progressiva l’emorragia di aziende che cessano la produzione e con essa anche il presidio del territorio. "Oggi ho 12 capi in stalla – racconta Bennati - mangiano circa 50 chili di mangime al giorno e circa 30 chili di cereali misto, sicuramente sono di manica larga, ma il mio babbo mi ha insegnato che la Chianina va allevata così. Se non avessi un altro lavoro per potermi sostenere, non potrei assolutamente permettermi di fare quello che faccio". Francesca, infatti, è nota per la sua "doppia" e intensa vita. Divide le sue giornate tra la ditta cortonese Mb dove da 20 anni si occupa di spedizioni da tutto il mondo di prodotti ad altissima precisione costruiti dall’azienda di elettronica di Camucia e la sua stalla di famiglia, dove alleva chianine. La sua giornata inizia alle 3 del mattino in stalla, prosegue con il lavoro azienda, poi scappa di nuovo dai suoi animali fino a tarda sera. Prima ad aiutarla c’era babbo Giordano, colui che fin da piccola l’ha fatta appassionare all’attività. Dopo la sua morte la fatica di tirare avanti tutto da sola si fa sentire ancora di più, ma Francesca tiene duro anche per onorare la sua memoria. "Temo che la strada di molti allevatori sia la chiusura. Il ricambio generazionale non c’è e le difficoltà di chi resta sono sotto gli occhi di tutti.

Noi allevatori dell’appennino centrale che garantiamo un prodotto Igp tutelato e garantito ci facciamo in quattro per seguire il disciplinare. Poi, però, nelle tavole ci finisce carne, anche di razza chianina, magari allevata altrove che non segue le stesse regole, Magari gli animali vengono bombati di mangimi fatti con scarti di industria, pieni di zuccheri, utili a far figurare meglio l’animale alla macellazione, ma non certo qualitativamente migliori, anzi". Da qui il suo appello: "sarebbe importante sensibilizzare sempre di più e meglio il consumatore anche partendo dalla stessa grande distribuzione". Iniziative come Chianina & Syrah sono utili? "Tutto è utile e lodevole, ma il mondo dell’allevamento deve avere più voce. Alla fine tutto parte dalle nostre stalle".