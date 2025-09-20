Allevatori australiani in Casentino. Lezioni su come difendere le greggi

di Gaia Papi

Approfondire buone pratiche di difesa del bestiame dagli attacchi dei predatori. Con questo obiettivo il Parco nazionale delle Foreste casentinesi ha ospitato una delegazione di allevatori australiani, accompagnata da Paul Gibb, funzionario del governo di Canberra. Un viaggio di studio che ha portato fino in Toscana chi, dall’altra parte del mondo, ha deciso di affidarsi al pastore maremmano abruzzese per proteggere le greggi. In Australia il lupo non c’è, ma il problema è rappresentato dal dingo, il cane selvatico che attacca pecore e capre. Da alcuni anni, dunque, diversi allevatori hanno iniziato a importare e utilizzare i cani da guardiania italiani, riconosciuti come uno degli strumenti più efficaci contro i predatori. La comitiva ha fatto tappa in due aziende simbolo del : Casa Righi di Gianluca Sestini e il Casone di Cosimo Boschi, entrambe impegnate nella zootecnia estensiva e nell’utilizzo del maremmano abruzzese come presidio costante di protezione. Durante la visita, il Parco ha presentato i suoi progetti dedicati al tema. In particolare "Il cane da guardiania", promosso con l’associazione Difesattiva, che garantisce supporto tecnico e assistenza veterinaria agli allevatori, mentre la Fondazione Capellino/Almo Nature fornisce mangime di alta qualità per il mantenimento dei cani. Accanto a questo, il progetto Pasturs, attivo da giugno a settembre, coinvolge volontari che affiancano le aziende nell’adozione di misure di prevenzione, trasformandosi in ambasciatori di una convivenza possibile tra uomo e grandi predatori. "La preservazione dell’allevamento estensivo, rivalutandone la qualità del prodotto e valorizzando il mestiere di pastore, è una tematica che cerchiamo di affrontare con varie iniziative, fra le quali quelle finalizzate al contenimento dei danni da predazione – ha spiegato Claudia Mazzoli, presidente del Parco – La visita della delegazione australiana, oltre ad aver rappresentato un interessante momento di scambio, ci rafforza nel continuare a portare avanti i progetti in collaborazione con le aziende agricole". Un dialogo che dimostra come la tutela del lavoro degli allevatori e la salvaguardia della biodiversità possano andare di pari passo. Il pastore maremmano, frutto di una tradizione secolare, si conferma strumento moderno e sempre più internazionale per mantenere in equilibrio la convivenza fra greggi e predatori. La giornata si è chiusa con una tappa al Museo dell’Arte della Lana di Stia, scelta non casuale: l’allevamento ovino australiano è orientato in gran parte alla produzione di lana e alimenta anche il mercato italiano. Un filo che unisce i pascoli del con le sterminate pianure australiane.