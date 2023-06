Allerta meteo, rimandato il Phoenix fest

Arezzo, 30 giugno 2023 – Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato per la giornata di oggi, l’allerta meteo codice arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico/idraulico.

Per questo motivo il Comune di San Giovanni Valdarno e Ferramenta dischi hanno deciso di rimandare il Phoenix fest in programma questa sera e domani sera. Le due date saranno recuperate venerdì 4 e sabato 5 agosto. Nello specifico venerdì 4 agosto protagonista in piazza Masaccio sarà Lucio Corsi, artista che mescola il cantautorato, al folk pop e al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse.

Sullo stesso palco saliranno poi i Flame Parade e i Tob. Sabato 5 agosto invece si esibiranno Lango & Klaudio vvs e il duo punk rock Social Tedio + Vanz per poi lasciare spazio al rapper fiorentino Shama24K.