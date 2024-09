Sgambetto galeotto, parla l’allenatore: “Ho agito d’impulso, mi dispiace molto”

Subbiano (Arezzo), 10 settembre 2024 – “Sono dispiaciuto: il calcio per me è passione, ho agito d’impulso. C’è un comunicato della società e visto tutto il clamore che si è scatenato, che non mi sarei aspettato, preferisco non aggiungere altro”. Alessio Guidotti è un allenatore finito nell’occhio del ciclone dopo quanto accaduto a Pontassieve in occasione della prima giornata nel girone C di Promozione toscana. L’allenatore del Subbiano, suo finire del primo tempo, è entrato in campo dalla panchina, atterrando il giocatore avversario Monsef Bourezza con un calcio mentre questi si stava involando verso l’area subbianese. L’arbitro, Rinaldi di Empoli, non ha potuto far altro che espellerlo tra l’incredulità generale di coloro che erano presenti nell’impianto sportivo fiorentino. Un gesto istintivo, ma da censurare. Il video del “fallo” di Guidotti in poche ora è diventato virale tanto da farne un caso nazionale. Sui social in tanti hanno puntato il dito contro l’allenatore per un’azione giudicata gravemente antisportiva, ma c’è chi, invece, usato l’ironia per commentare.

Il momento del clamoroso intervento dell'allenatore, che entra in campo e falcia il giocatore avversario

“La società Marino Mercato Subbiano è dispiaciuta e si scusa per quanto accaduto durante la partita Pontassieve - Subbiano. Certi episodi non dovrebbero verificarsi e di sicuro i primi ad esserne rammaricati siamo noi - ha precisato il club aretino in una nota aggiungendo poi che “la domenica siamo tutti sportivi che vanno a vedere una partita di dilettanti per passione (non dimentichiamolo). Procurarsi un vantaggio di gioco in questo modo non è giusto e merita (come in parte è già stato) di essere punito”.

“Siamo però altrettanto convinti che l’episodio non sia da etichettare come violento e siamo altrettanto convinti che il nostro mister Guidotti sia il primo ad esserne dispiaciuto – continua la nota – poche altre parole. E speriamo anche in un abbassamento dei toni che, in questo momento, hanno preso una piega sgradevole almeno quanto l’episodio stesso” conclude il comunicato. “Altre considerazioni e valutazioni le faremo dopo le determinazioni del giudice sportivo” spiega il presidente del Subbiano Paolo Bertini.

Non si sbilancia sulla vicenda che ha coinvolto il tecnico del Subbiano, il presidente dell’Associazione allenatori di Arezzo Franco Galantini. “A memoria non ricordo un fatto simile. Quando mi hanno informato di quanto era accaduto durante la partita a Pontassieve non nascondo che sono rimasto stupito come un po’ tutti. Vedremo cosa deciderà il giudice sportivo e non sarei sorpreso se chiedesse un supplemento di referto all’arbitro prendendosi più tempo per decidere. Si tratta di un caso molto particolare. Premesso questo, ogni allenatore ha un codice deontologico che deve rispettare. Inoltre deve sempre essere il primo responsabile nel mantenere ordine e correttezza”.